BIOTECNOLOGIA PER L’AGRICOLTURA

Bayer annuncia i risultati dei suoi progetti di ricerca

Le nuove frontiere dell’agricoltura devono essere sostenibili e capaci al tempo stesso di una migliore resa. Una sfida cruciale per il pianeta del prossimo, vicinissimo, futuro. Produrre cibo per tutti nel rispetto dell’ambiente.

Bayer ha presentato i risultati dei suoi progetti di ricerca sulle nuove frontiere dell’agricoltura sostenibili: dieci nuove sementi e più di 430 nuovi ibridi e varietà tra mais, soia, cotone e verdure.

Nel 2020, il settore di ricerca Bayer sulle biotecnologie ha commercializzato dieci nuove formule per la protezione delle colture e ha sviluppato prodotti biotecnologici chiave per gli agricoltori di tutto il mondo.

L'investimento annuale di 2 miliardi di euro di Bayer nella ricerca e sviluppo in ‘Crop Science’ è quasi il doppio rispetto alla spesa dei principali concorrenti del settore. Con un valore di vendita massimo stimato fino a 30 miliardi di euro, Bayer ha la filiera più produttiva al mondo, convertendo continuamente i suoi investimenti in prodotti nuovi e innovativi a vantaggio dei coltivatori, dei consumatori e del pianeta.

"Ogni progetto nel nostro centro di ricerca è pensato e sviluppato per aiutare gli agricoltori a sviluppare modi più efficienti per coltivare e soddisfare le loro esigenze", ha affermato Bob Reiter, responsabile della ricerca e sviluppo presso la divisione Crop Science di Bayer. "Abbiamo una lunga storia di conversione della R&S in soluzioni praticabili per gli agricoltori che migliorano la produttività, aggiungono valore e utilizzano in modo più efficiente le risorse naturali per produrre un raccolto".

L'impegno di Bayer nei confronti dei clienti e del pianeta è stato dimostrato nel 2020 dall'ampiezza dei lanci di prodotti frutto di accurate ricerche, tra cui dieci nuove formulazioni per la protezione delle colture e tre tratti biotecnologici che avanzano alla fase di lancio. Questi includono Intacta 2 Xtend soy, che ha ottenuto tutte le approvazioni normative e dovrebbe essere lanciato in Brasile entro la fine dell'anno. Questo miglioramento del franchise Intacta supporterà gli agricoltori in tutto il Sud America con molteplici modalità di azione per il controllo degli insetti.