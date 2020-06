Bonus vacanze 2020: come richiedere, quanto vale e come funziona

Bonus vacanze 2020: tutti i dettagli su come utilizzarlo, quali strutture lo accettano e i requisiti per richiederlo

Ora che il lookdown per contenere i contagi da Coronavirus si è concluso si comincia a parlare di Fase 3 di un ritorno a una normalità, anche se le misure di prevenzione come l'utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale sono ancora attive. E' il momento di far ripartire il Paese e proprio in quest'ottica il Governo ha predisposto un bonus vacanze 2020 all'interno del Decreto Rilancio per incentivare gli italiani a prendersi il meritato riposo durante i mesi estivi e aiutare il turismo messo in ginocchio dal covid-19.

Bonus vacanze: quando si può fare domanda e requisiti Isee

Si può richiedere il bonus vacanze 2020 a partire dall'1 luglio 2020. Per poterlo richiedere è necessario che l'Isee del nucl'deo familiare non sia superiore alla soglia di 40.000 euro. Nello specifico, ai single spettano 150 euro, 300 euro per le coppie e 500 euro per le famiglie con tre o più componenti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito fiscooggi.it, il quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus vacanze: quali strutture aderiscono

Il bonus vacanze 2020 è valido dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e può essere utilizzato presso una sola struttura ricettiva in tutta Italia, comprese bed & breakfast, alberghi, campeggi, villaggi turistici e agriturismi. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'80% del bonus vacanze 2020 viene riconosciuto sotto forma di sconto da spendere presso la struttura ricettiva scelta mentre il restante 20% vale come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Le strutture ricettive che accettano il bonus vacanze 2020, invece, ottengono un credito d'imposta come forma di compensazione.

Bonus vacanze: come richiedere

La richiesta per il bonus vacanze 2020 avviene in modalità totalmente digitale, anche tramite un'apposita app che verrà rilasciata a breve. Per ottenerlo servono l'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa la CIE 3.0 (Carta d'identità elettronica). Il primo si ottiene collegandosi al seguente link e per i residenti in Italia sono richiesti: