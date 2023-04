Cos'è la bronchite, come trattarla e quanto è pericolosa

Bronchite: cos'è, causa e come curarla

La bronchite è un'infiammazione della mucosa che riveste i bronchi, ovvero le strutture che portano l'aria ai polmoni. Questa patologia può essere acuta e quindi solitamente causata da un'infezione virale o cronica. Quest'ultima solitamente è riconducibile al fumo, inquinamento o altri condizioni e spesso non è reversibile.

La bronchite acuta nella forma virale nella maggior parte dei casi rappresenta la fine di un'infezione che ha già colpito le prime vie aree come laringe e trachea, che poi si estende anche ai bronchi. I virus che possono causarla possono essere molto comuni come quello del raffreddore o dell'influenza ma anche più difficili di eliminare come l'adenovirus.

Bronchite sintomi iniziali

I sintomi della bronchite, acuta o cronica, più comuni sono:

difficoltà a respirare (dispnea)

tosse persistente

dolore durante la deglutizione

produzione eccessiva di muco, con catarro bianco o giallastro, con piccole perdite di sangue

respiro sibilante

fiato corto

febbre

brividi di freddo

dolori articolari

faringite

raucedine

oppressione al torace

debolezza

disturbi del sonno

La diagnosi della bronchite avviene attraverso diversi tipi di esami come:

esame del sangue

esami della coltura sull'espettorato

radiografia del torace (Rx torace) per valutare la presenza di infezioni più gravi come una polmonite

TAC

Spirometria

Testi di provocazione bronchiale

Bronchite cura

Il trattamento per la bronchite cambia a seconda se si tratta di una forma acuta o cronica o se c'è una sovrapposizione di un'infezione batterica. In ogni caso i medici consigliano di sospendere di fumare in modo totale. Nel caso sia presente un'infezione virale basta un riposo a letto con una sufficiente idratazione, uso di antifiammatori, antipiretici e mucolitici per controllare i sintomi. In caso di sovrainfezione batterica vi verrà assegnata dal medico una terapia antibiotica. In caso di Bcpo è previsto un trattamento più articolato e di lunga durata che include farmaci per la broncodilatazione a case di coricosteroidi, ossigenoterapia e di riabilitazione polmonare.

La prima cosa fare per prevenire la bronchite è quindi smettere di fumare in modo da proteggere le muscose e ridurre il rischio di processi infiammatori. Una corretta umidificazione degli ambienti può aiutare ad evitarla così come una corretta igiene, in particolare delle mani. Ecco 5 consigli per proteggere i polmoni.