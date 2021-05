Cancro, Fda approva un farmaco contro la mutazione Kras, senza cure da 40 anni

Lumakras è il nome del farmaco che la Fda (Food and Drgu Administration) ha approvato per la somministrazione a un gruppo di malati di tumore con una particolare mutazione genetica, la Kras.

“Le mutazioni Kras sono state a lungo considerate resistenti alla terapia farmacologica, rappresentando un vero bisogno insoddisfatto per i pazienti con determinati tipi di cancro”, ha dichiarato Richard Pazdur, capo ad interim della divisione farmaci antitumorali della Fda. “L'approvazione di oggi rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui più pazienti avranno un approccio di trattamento personalizzato”.

I ricercatori hanno scoperto il farmaco alla fine del 2017 e ora la Fda lo ha approvato sulla base di uno studio a metà fase che mostra come il farmaco aiuti a controllare la malattia nell'80,6% dei pazienti. In media, i pazienti che assumevano il farmaco sono sopravvissuti a 6,8 mesi senza che i loro tumori peggiorassero.

“Portare un farmaco sul mercato in tre anni è qualcosa che raramente altre aziende hanno fatto in campo oncologico”, ha dichiarato Murdo Gordon, vicepresidente esecutivo per le operazioni commerciali globali di Amgen, l’azienda farmaceutica che dovrà completare uno studio di fase 3 più ampio per confermare i benefici del farmaco nell'ambito del programma di approvazione accelerata della Fda.

L'analista Ronny Gal ha tuttavia ammesso che ci sono motivi per essere preoccupati per le prospettive commerciali a lungo termine di Lumakras. Il farmaco potrebbe infatti non garantire benefici in combinazione con altri trattamenti, e farmaci più nuovi e potenzialmente migliori mirati alla mutazione Kras sono in fase di sviluppo presso aziende concorrenti. “Il valore a lungo termine del farmaco è tutt'altro che certo”, ha concluso Gal.