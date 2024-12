Colpo di calore, cosa fare per prevenirlo e come intervenire per evitare danni seri all'organismo

Date le altissime temperature di questi giorni (e per i prossimi non è previsto un miglioramento dal punto di vista dell'afa) aumenta il rischio di incorrere in un colpo di calore. Questo disturbo può essere molto pericoloso e bisogna essere pronti a intervenire con tempestività. Ecco i consigli del professor Raffaello Furlan, responsabile di Clinica Medica in Humanitas e docente di Humanitas University, su come prevenire un colpo di calore e cosa fare quando succede.

Colpo di calore sintomi

Quando il nostro corpo non riesce a gestire un adegutato scambio termico si incorre in un colpo di calore, che solitamente compare con una temperatura corporea superiore ai 40 gradi. Questa condizione può colpire chiunque ma le fasce più a rischio sono bambini e over 65. Oltre a un aumento della temperatura interna, i sintomi del colpo di calore sono:

Nausea e vomito

Arrossamento cutaneo

Respirazione accellerata o tachicardia

Mal di testa

Blocco della sudorazione

Crampi e debolezza muscolare

Confusione

Perdita di conoscenza (nei casi più gravi)

Se il colpo di calore non viene trattato correttamente possono sorgere complicazioni a reni, cuore, muscoli e anche cervello. Un abbassamento troppo repentino della pressione arteriosa può anche portare alla morte.

Colpo di calore, come evitarlo

Per prevenire un colpo di calore quando la temperatura esterna è particolarmente alta si possono seguire alcune semplici regole:

Mantenersi idratati bevendo acqua

Indossare indumenti leggeri e chiari

Stare al fresco, soprattutto se si sta seguendo una cura farmacologica che altera l'idratazione come l'assunzione di diuretici

Non restare in auto sotto il sole, soprattutto con i bambini a bordo

Non fare esercizio fisico nelle ore più calde

Dare il tempo al corpo di abituarsi al caldo

Colpo di calore, cosa fare

Se una persona viene colpita da un colpo di calore si deve immediatamente chiamare un medico e nel frattempo cercare di abbassare la temperatura interna:

Posizionarla persona all’ombra e spogliarla di eventuali abiti in eccesso

Applicare impacchi freddi su testa, collo, sotto le ascelle e in zona inguinale

Vaporizzando acqua sul corpo, un procedimento che aiuta il calore ad evaporare, abbassando la temperatura della pelle

Il medico poi potrebbe richiedere ulteriori accertamenti come esami del sangue per analizzare i valori di ematocrito ed elettroliti per controllare lo stato di salute dei reni e dei muscoli. E' possibile effettuare anche un esame delle urine, che dopo un colpo di calore risulteranno più scure.