Come dormire bene: ecco alcuni consigli pratici ed efficaci

L'insonnia può riflettersi negativamente sulla salute: scopri alcuni consigli pratici ed efficaci per dormire bene!

Una bella dormita è il metodo più semplice ma efficace per recuperare le energie perdute e affrontare al meglio i duri impegni della giornata. A volte però capita di non riuscire a riposare a dovere per i motivi più disparati, da pensieri a preoccupazioni all'insonnia fino a un vero e proprio disturbo fisico. Il sonno però è fondamentale per il benessere non solo del corpo ma anche della mente. Come dormire bene quindi? Ecco alcune delle regole base e abitudini da adottare per un sonno piacevole e ristoratore.

Come dormire bene: i consigli degli esperti

Se non riuscite a dormire e al mattino vi svegliate stanchi, irritati, tristi e con gli occhi gonfi è arrivato il momento di prendere provvedimenti. A volte per tornare a riposare come si deve basta cambiare alcune piccole abitudini. Ecco quindi tutte le risposte e i trucchi che rispondono alla domanda "come dormire bene":