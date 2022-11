Contro la sclerosi multipla una realtà virtuale immersiva

Ogni anno sono circa 100 i pazienti con Sclerosi Multipla che affrontano un percorso di terapia e cura presso Villa Adria di Ancona. Di questi, circa 45 sono nuovi pazienti, una media di circa un nuovo paziente ogni settimana.

I numeri che arrivano dalla Clinica Villa Adria-Santo Stefano Riabilitazione di Ancona costituiscono un osservatorio privilegiato e punto di riferimento regionale sulla Sclerosi Multipla, e fotografano una situazione con una presenza importante della patologia e un incremento della sua incidenza.

Una patologia, la Sclerosi Multipla, che viene diagnosticata tra i 20 e i 40 anni nel pieno dell’età lavorativa. Essa interessa il sistema nervoso centrale colpendo la mielina, la sostanza che riveste i neuroni e ne permette il corretto funzionamento. La distruzione delle guaine mieliniche nel sistema nervoso centrale causa il blocco o il rallentamento della normale conduzione degli impulsi nervosi provocando una diversificata varietà di sintomi.

“La Riabilitazione della Sclerosi Multipla – dice il Direttore di Villa Adria, Antonello Morgantini - ha lo scopo di ridurre i livelli di disabilità per le persone affette, cercando di migliorare la qualità della vita e l’impatto sul carico socio-assistenziale. Un aspetto per noi molto importante nei percorsi terapeutici che adottiamo è rappresentato dal supporto della robotica con strumentazioni come l’esoscheletro Ekso, ma anche l’Amadeo per l’arto superiore, il Khymeia vrrs, la Corehab, il Walker View e il Vital Stim per la disfagia”.

“Recentemente – continua il Direttore - Villa Adria è divenuta centro di riferimento regionale nelle Marche, e non solo, per la riabilitazione della Sclerosi Multipla in seguito alla messa a punto e consolidamento di percorsi strutturati e totalmente in convenzione - anche un sistema di realtà virtuale immersiva che consente al paziente con Sclerosi Multipla di effettuare, anche da casa in teleriabilitazione, delle sedute di recupero funzionale e motorio, con simulazioni di attività quotidiane che rimangono coinvolgenti e piacevoli da seguire”.

Sono i “ReLabVR”, occhiali che a prima vista sembrano in tutto e per tutto i più classici occhiali-dispositivi di realtà virtuale ma che invece sono configurati con appositi software medicali (messi a punto dagli esperti riabilitatori di Villa Adria in collaborazione con i ricercatori di Tech4Care) che propongono sedute di terapia riabilitativa in abbinamento ad una piattaforma dedicata alle figure cliniche, medici e terapisti, per configurare il piano di riabilitazione personalizzandolo sul paziente e per raccogliere una moltitudine di dati e feedback sull’efficacia delle sedute riabilitative.

ReLabVR è il risultato di un progetto co-finanziato dalla Regione Marche con i fondi POR MARCHE FESR 2014/2020 (Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica dell’innovazione), realizzato dall’azienda Tech4Care di Falconara Marittima ed è in uso presso la Clinica Villa Adria-Santo Stefano Riabilitazione di Ancona.

Attualmente sono una decina i pazienti che lo stanno utilizzando. ReLabVR mira a supportare il recupero in modo particolare degli arti superiori e del tronco. Il sistema consente di svolgere esercizi fisici terapeutici in modalità di intrattenimento (serious games), basati anche sul paradigma dei “neuroni a specchio” e dell’intelligenza artificiale per proporre continui miglioramenti. Le attività da compiere, come detto, sono proposte in un ambiente immersivo che riprodurrà anche scenari di realtà quotidiana.

Gli esercizi disponibili sono molteplici e richiedono di compiere semplici azioni con mani e braccia, analoghi a gesti compiuti nella quotidianità con il valore aggiunto di simulare un’interazione con oggetti reali che, integrati a stimoli tattili, vanno ad aumentare il coinvolgimento nell’esperienza e potenziare la terapia riabilitativa.

L’utilizzo di ReLabVR è parte integrante del percorso di recupero e di trattamento.

Il ReLabVR è di grande utilità anche per consentire ai pazienti con sclerosi multipla di svolgere a casa un percorso di riabilitazione cognitiva e fisica (personalizzabile), in integrazione a quello ordinario in struttura.