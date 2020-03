Coronavirus, Oms: "Contagio da scarpe e vestiti", dubbi però sul rischio

Coronavirus: "Si attacca alle scarpe e vestiti", il monito di Ricciardi dell'Oms. Il rischio di contagio secondo Brusaferro dell'Iss è comunque basso - Salute e benessere

Il numero di casi da Coronavirus continua ad aumentare (ecco i dati in tempo reale) mentre il Governo prepara la bozza di un nuovo decreto per sostenere famiglie e imprese nell'emergenza. Il rischio di contagio secondo quanto afferma Walter Ricciardi dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) aumenta quando ci spostiamo in città e può arrivare anche dagli abiti.

"Lasciare fuori casa scarpe e vestiti è una buona norma igienica, bisogna sempre "disinnescare" oggetti e vestiti per chi va a contatto con ambienti potenzialmente contaminati e poi lavarsi accurantamente le mani", ha detto Ricciardi ieri a Live - Non è la D'Urso. Il Coronavirus resta sulle superficie e può poi attaccarsi all'uomo tramite il contatto attraverso le mani. "La pratica della disinfezione di strade e superfici è molto importante, così come - conclude l'esperto - è necessario mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani". Ecco la lista dei sintomi da tenere d'occhio nel caso si sospetti il contagio da Coronavirus.

Il contagio da Coronavirus per contatto con gli oggetti non sarebbe comunque ad alto rischio. "Abbiamo dati sperimentali sul Coronavirus che mostrano come possa sopravvivere in tempi che vanno da qualche ora a qualche giorno su superfici diverse. Laddove non venga esposto a disinfezione ma anche elementi colme sole, pioggia, intemperie. - ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) durante la conferenza stampa di presentazione del bollettino sul Coronavirus da parte della Protezione civile - Sappiamo che questo virus è molto sensibile ai disinfettanti, e che si trasmette con il contatto attraverso le mani. Il miglior modo per difendersi è lavare spesso e correttamente le mani".

Per quanto riguarda le mascherine e guanti, il parere di Brusaferro è che siano "pratiche non giustificate" quando si è in auto o si va a correre da solo. Ecco invece quando bisogna indossarle.