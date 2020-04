Coronavirus, chi ha il diabete manifesterebbe sintomi più gravi

Coronavirus: chi ha il diabete correrebbe un rischio maggiore di contrarre il virus e avrebbe sintomi più gravi

“Alti livelli di zucchero nel sangue per un lungo periodo di tempo possono deprimere il sistema immunitario, che quindi non risponderebbe più rapidamente al virus quando entra nel corpo e gli darebbe più tempo per replicarsi – ha spiegato il medico Amir Khan alle tv brittaniche - scendere nei polmoni e causare i problemi di respirazione che conosciamo”.

I malati di diabete di tipo 1 e 2 sarebbero dunque più esposti al rischio di contrarre il virus e di manifestarlo in modo più grave. Oltre a loro dovrebbero stare molto attenti anche coloro i quali soffrono di malattie cardiovascolari.

Queste persone dovrebbe a maggior ragione stare a casa e proteggersi sempre.

Coronavirus, i sintomi da non sottovalutare: i principali campanelli d'allarme

Il coronavirus si presenta con sintomi molto simili a quelli influenzali, che possono variare da persona a persona. I tre campanelli d’allarme principali consistono in febbre, tosse e difficoltà respiratorie. La prevalenza di uno o dell’altro e la loro gravità possono essere diverse in base al soggetto colpito.

Il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ha spiegati quali sono i segnali respiratori di fronte ai quali allarmarsi.

Coronavirus, sintomi respiratori: “Fame d’aria, affanno, aumento della frequenza cardiaca”

“Il range di sintomatologia dei sintomi influenzali comprende sintomi respiratori come naso che cola o mal di gola, sintomi sistemici come dolori e, infine, febbre” ha spiegato Pregliasco parlando dei campanelli d’allarme dell’influenza stagionale.

“Nel caso di Covid-19, può accadere che dopo una fase iniziale del tutto analoga, compaia una sindrome respiratoria molto forte legata alla polmonite interstiziale bilaterale” ha proseguito il medico.

L’esperto ha poi specificato quali sono i sintomi respiratori dovuti al coronavirus.

“I sintomi sono la fame d’aria (dispnea), l’affanno e l’aumento della frequenza cardiaca”.

Talvolta, le persone che sviluppano questi sintomi, "presentano condizioni cliniche tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva con necessità di assistenza ventilatoria per svariati giorni, al fine di sostenere la capacità di respirare” .

Coronavirus, tutti i sintomi: da quelli più comuni e diffusi a quelli più rari

Il coronavirus può manifestarsi con diversi sintomi.

Tra i principali vi sono:

febbre sopra i 37,5 (che spesso fa fatica a scendere)

tosse secca, insistente, stizzosa e senza catarro

difficoltà respiratorie, respiro corto

La malattia può manifestarsi con altri campanelli d’allarme:

affaticamento

mal di gola

mal di testa

brividi

produzione di espettorato

congestione nasale

congestione congiuntivale

tosse con sangue

mialgia o artralgia

diarrea

nausea o vomito

Coronavirus, sintomi: attenzione ai disturbi agli occhi

Il Covid-19 si presenta generalmente con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. La malattia può però manifestarsi anche con altri campanelli d’allarme costituiti da perdita di olfatto e gusto. Talvolta il virus provoca anche disturbi agli occhi. Ecco di cosa si tratta.

Coronavirus, occhi rossi e congiuntivite

Secondo gli scienziati si possono annoverare tra i sintomi del Covid-19 anche disturbi agli occhi. Fra questi in particolare l'infiammazione della congiuntiva dei bulbi oculari. Tre ricerche condotte su pazienti cinesi positivi hanno rilevato che diversi pazienti avevano congiuntivite e occhi rossi. Il virus Sars-Cov-2 era inoltre presente nelle secrezioni degli occhi stessi. Alcuni esperti ritengono che il contagio possa per questo avvenire anche tramite le lacrime.

Per ora l’Oms non ha ancora menzionato, fra i sintomi del Coronavirus, la perdita dell’olfatto né la congiuntivite. Tuttavia gli esperti propendono per questa tesi, anche se tali segnali si presenterebbero solo in casi rari e solitamente gravi.

Coronavirus, due sintomi da non sottovalutare: la perdita dell'olfatto e del gusto

Hendrik Streeck, virologo di Bonn che segue le analisi nella cittadina del Land Nordreno-Vestfalia, Heinsberg, dove per ora si concentra un focolaio in Germania, ha riscontrato due sintomi particolari in due terzi dei pazienti risultati positivi al coronavirus, come riporta il Corriere della Sera. Si tratta della perdita del gusto e dell’olfatto.

“Di quasi tutte le persone infette che abbiamo intervistato (circa un centinaio), almeno i due terzi hanno riferito di aver perso il senso dell’olfatto e del gusto per più giorni. Questa assenza è così forte che una madre non è stata in grado di percepire l’odore del pannolino sporco del suo bambino. Altri non sentivano più l’odore del loro shampoo e il cibo iniziava a non sapere più di nulla. Non possiamo ancora dire esattamente quando compaiono questi sintomi, ma insorgono subito dopo l’infezione”.

Coronavirus, tra i sintomi la diarrea: riscontrata nel 30% delle persone infette

Tra i campanelli d’allarme vi sarebbe anche la diarrea, riscontrata nel 30% dei pazienti.

“Il tratto gastrointestinale possa essere attaccato anche se non lo sappiamo con certezza. Quello che sappiamo è che il virus penetra nella sua cellula ospite attraverso il recettore ACE-2: molte cellule tissutali hanno questo recettore e quindi potrebbero essere attaccate” spiega l’esperto.

I segnali annunciati dal virologo tedesco Hendrik Streeck sono stati confermati dall’ infettivologo dell'Università degli Studi di Milano e primario di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco, Massimo Galli.

“Nei nostri pazienti vediamo frequentemente i sintomi dell’anosmia (alterazione dell’olfatto, ndr) e della disgeusia (alterazione del gusto, ndr), anche nei casi lievi e moderati. Non sono ancora disponibili dati di osservazione scientifica su questo aspetto, sto parlando di osservazioni personali e del mio team. La perdita di gusto e olfatto può comparire anche in altre infezioni delle vie respiratorie, ma nella Covid-19 sembrerebbe più frequente e grave”.

Come si trasmette il Coronavirus? Non solo con le goccioline: percorrerebbe una distanza di quasi 2 metri con il respiro. Lo studio degli scienziati americani

Il Coronavirus non si trasmetterebbe solo con le goccioline generate da tosse e starnuti, ma anche tramite il semplice respiro. A sostenerlo è la l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti in una lettera al capo delle politiche scientifiche della Casa Bianca, come si legge su Il Sole 24 ore. Il virus che provoca il Covid-19 è stato trovato in campioni d’aria raccolti a quasi due metri di distanza da due pazienti.

Coronavirus, con lo starnuto può raggiungere 8 metri di distanza

Secondo uno studio del Mit, il virus SarsCov2 potrebbe “viaggiare” nell’aria, all’interno delle goccioline emesse con uno starnuto o un colpo di tosse, per distanze anche molto ampie. L'infettivologo David Heymann lo ha rivelato alla Bbc affermando che, alla luce dei risultati degli studi, l’Organizzazione mondiale della Sanità potrebbe rivalutare le raccomandazioni in merito all’uso delle mascherine.

Coronavirus: si trasmette con le goccioline, uno starnuto può contagiare fino a 8 metri di distanza - CORONAVIRUS NEWS

Gli esperti hanno più volte affermato che il coronavirus si trasmette tramite le goccioline di saliva. Per questo motivo è necessario mantenere una distanza di sicurezza dalle persone e non bisogna mai toccare occhi, naso e bocca con le mani contaminate.

La distanza raccomandata dall’esplosione dell’epidemia è sempre stata quella di un metro o un metro e mezzo. Diversi esperti hanno suggerito di stare lontano dagli altri almeno due metri. Una ricerca cinese ha poi parlato di 4 metri. Ora emerge un’altra realtà. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama e riportato dal Corriere.it, uno starnuto sarebbe in grado di contagiare fino ad 8 metri.

Coronavirus, starnuti e tosse creano una nuvola di gas: per questo le goccioline presenti all’interno possono percorrere 8 metri

Con la tosse e con gli starnuti, in particolare quelli vigorosi, le goccioline che trasportano il virus possono percorrere 8 metri. La distanza è favorita dalla spinta data dalla nuvola di gas che si crea. Lo starnuto e la tosse non creano infatti solo goccioline a corto raggio. Molte di queste sono contenute in una specie di soffio che, trasportandole, le fa arrivare molto lontano. Inoltre l’ambiente che si crea nella nuvola consente ai droplet di non evaporare per un tempo superiore a quello che si registrerebbe se le goccioline fossero isolate. All’interno della nube le goccioline hanno una spinta maggiore e possono trasportare il virus più lontano.

La distanza raggiungibile dipende dalle caratteristiche del paziente (ci sono persone che starnutiscono con molta energia), dalla temperatura, dalla umidità. Secondo lo studio, nella media il coronavirus all’interno della nuvola creata da uno starnuto potrebbe percorrere 7-8 metri.

Coronavirus, 1 persona su 2 è contagiosa fino ad 8 giorni dalla guarigione

Chi guarisce dalla malattia Covid-19 non può abbassare la guardia, così come non può farlo chi gli sta vicino. 1 persona su 2 è infatti contagiosa fino ad 8 giorni dalla guarigione. A rivelarlo è uno studio condotto da Treatment Center of PLA di Pechino e Yale School of Medicine. La ricerca è pubblicata sulla rivista statunitense American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Coronavirus: i guariti restano contagiosi per diversi giorni

Una volta guariti non bisogna smettere di prestare attenzione. È necessario comportarsi con cautela anche nei giorni successivi, per evitare di contagiare gli altri. Quando scompaiono i sintomi sarebbe opportuno isolarsi per altre due settimane. “Estendere la quarantena per altre due settimane dalla scomparsa dei sintomi - ha suggerito Lixin Xie, a capo del team che ha condotto lo studio - così da essere sicuri di non contagiare altre persone”. Per la ricerca sono stati coinvolti 16 pazienti di età media di 35 anni. Tutti i partecipanti hanno manifestato i sintomi dopo 5 giorni. In pochi hanno avuto la febbre, quasi tutti hanno avuto tosse e gola infiammata. 8 pazienti (dunque 1 su 2) risultavano contagiosi anche dopo la guarigione e dunque dopo la scomparsa dei sintomi.

Coronavirus, si può essere contagiosi dopo la guarigione anche quando il tampone diventa negativo

“I pazienti affetti da coronavirus possono restare contagiosi anche dopo la scomparsa dei sintomi” ha spiegato l’immunologo italiano Sergio Romagnani. “Occorre quindi trattare chi è da poco diventato asintomatico con la stessa attenzione con cui si trattano i sintomatici”. Ciò che afferma l’esperto è in linea con quanto rilevato nello studio sopra riportato. La metà delle persone che hanno partecipato alla ricerca era fonte di contagio anche dopo la scomparsa dei sintomi. Nonostante il tampone fosse diventato negativo, 8 persone su 16 avevano ancora il virus nell’organismo ed erano dunque contagiose.

Coronavirus: ‘Se un solo guarito si aggira inconsapevole di essere contagioso, ricominceremmo’

“Un guarito, uno solo, che si aggira inconsapevole di essere ancora contagioso, e ricominceremmo daccapo” ha affermato Giuseppe Remuzzi. “Finora dalle autorità abbiamo avuto una comunicazione incentrata su alcune cose comunque importanti, come l’isolamento sociale. Il prossimo obiettivo deve essere quello di coinvolgere i cittadini, fornendo le conoscenze che li aiutino a uscire in sicurezza dalle loro case”.

Coronavirus: ‘Alcuni pazienti possono diffondere il virus fino a 37 giorni’

Anche secondo uno studio condotto nell’Istituto Mario Negri di Bergamo in collaborazione con L’Istituto Superiore di Scienze Sociali di Parigi, riportato dal Corriere della Sera, la diffusione del virus può continuare quando scompaiono i sintomi. “I pazienti gravi diffondono il virus per 20 giorni in media, invece per pochi altri questo periodo può durare fino a 37 giorni. Per i malati lievi la durata media è di 10 giorni, ma per alcuni continua fino alle due settimane”.

Gli esperti fanno sapere che nessuno può considerarsi guarito senza aver effettuato un test diagnostico. I tamponi per chi si considera guarito non sarebbero comunque sufficienti secondo Remuzzi: “Credo che occorra indicare una strada precisa. Un nuovo protocollo”.