Coronavirus, come proteggersi quando si fa la spesa: i consigli dell'Iss

Coronavirus, come proteggersi quando si fa la spesa: i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per evitare il contagio

Nonostante le rassicurazioni del Governo sul fatto che i beni essenziali saranno garantiti (qui tutte le novità dell'ultimo decreto), continua l'assalto ai supermercati. I cittadini sono costretti a tempi di attesa infiniti per fare la spesa e le regole per evitare il contagio da Coronavirus non sempre vengono rispettate. Ecco alcuni consigli dell'Istituto Superiore di Sanità su come affrontare la spesa al supermercato in sicurezza.

Coronavirus supermercato: l'importanza dei guanti

Il Coronavirus resta sugli oggetti per un periodo di tempo variabile a seconda del materiale (qui tutti i dettagli) e per questo è necessario indossare sempre i guanti. Resta buona norma lavarsi accuratamente le mani dopo il loro utilizzo (ecco come farlo in modo corretto). I prodotti fresci al supermercato vanno sempre manipolati con i guanti, ma questo vale al di là del rischio Coronavirus. Non bisogna assolutamente toccarsi naso, occhi e bocca e una volta conclusa la spesa è fondamentale toglierli sfilandoli alla rovescia e buttarli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Coronavirus supermercato: la distanza di sicurezza

Rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro per evitare il contagio sia con gli addetti ai lavori del supermercato sia con le altre persone che stanno facendo la spesa.

Coronavirus supermercato: cosa fare una volta a casa

L'igiene è lo strumento migliore per evitare il contagio da Coronavirus. Una volta tornati a casa bisogna lavarsi le mani e igenizzare gli ambienti. E' opportuno lavare accuratamente frutta e verdura, soprattutto se si intende consumala cruda. In linea di massima si tratta comunque di prodotti a basso rischio di contagio. Gli esperti ritengono che il Coronavirus possa sopravvivere qualche ora sulle confezioni degli alimenti e per questo è utile disinfettarli con prodotti a base di alcol o cloro e successivamente lavarsi accuratamente le mani.