Coronavirus. GSK e Sanofi uniti nella corsa al vaccino

Per la prima volta, in assoluto, due giganti farmaceutici del calibro di GlaxoSmithKline e Sanofi hanno deciso di lavorare insieme per arrivare al vaccino contro il Coronavirus.

‘Una sfida globale senza precedenti’ quella contro il virus definita da Emma Walmsley, Ceo di GSK, che ha sottolineato ‘come sia necessario, proprio per questo, utilizzare nuovi modelli di business.

‘Ci siamo uniti con Sanofi in una collaborazione senza precedenti. Una collaborazione che unisce due delle più grandi compagnie al mondo nello studio sui vaccini e con le più avanzate tecnologie per rispondere alle pandemie e per ricercare un vaccino contro il Covid-19 nel più breve tempo possibile’.

Coronavirus. GSK e Sanofi insieme alla ricerca del vaccino

In partnership GSK produrrà l’adiuvante che si unirà alla sostanza vaccinale e Sanofi, dal canto suo, ricercherà i componenti specifici della proteina che porteranno a generare la risposta immunitaria appropriata contro il virus.

GlaxoSmithKline ritiene che, con questo accordo di ricerca, si potranno ridurre considerevolmente i tempi di ricerca sul vaccino. In condizioni normali potrebbero essere necessari quasi dieci anni per portare un vaccino sul mercato.

‘ Ma noi abbiamo pianificato per questa emergenza-ha detto la Walmsley-di cominciare i trials nei prossimi mesi. Se avranno successo, rispetto anche alle regolamentazioni sanitarie, pensiamo di avere il vaccino disponibile nella seconda metà del 2021’.

E la corsa al vaccino dei giganti del Farma continua senza sosta. Anche Johnson & Johnson ha comunicato ai propri investitori di poter avere il vaccino già a fine anno e disponibile dal 2021’.

Il mondo, a distanza di sicurezza, attende.