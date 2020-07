Coronavirus, il vaccino di Moderna forse pronto ai primi di novembre

‘E’ un record mondiale essere stati capaci di passare dallo studio di sequenza del virus alla fase 3 in così poco tempo. Non era mai stato fatto’ così ha confermato il numero uno degli epidemiologi del Paese, dr.Anthony Fauci parlando delle prove promettenti sul vaccino contro il Coronavirus dell’americana Moderna.

L’azienda è convinta di poterlo produrre e distribuire ai primi di novembre , ma potrebbe essere anche a fine ottobre, magari qualche giorno prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre.

‘E’ molto difficile-ha detto Fauci- poter dare una data esatta. Oggi è il primo giorno di test e bisogna vedere quale sarà la risposta immunitaria nei prossimi 28 giorni, quando si somministrerà la seconda dose’. Ma lo scienziato americano non ha nemmeno escluso che le prime conclusioni si possano avere già prima di novembre. L’Istituto Nazionale della Salute (NIH), il più importante riferimento di ricerca biomedica del Paese ha confermato che 30000 volontari riceveranno la prima dose del vaccino mRNA-1273, sviluppato da Moderna, negli 89 centri di ricerca in tutto il Paese.

‘I risultati dei primi riscontri-ha detto il Direttore del NIH-hanno confermato che il vaccino di Moderna è sicuro e produce immunità. Questo studio è rigoroso, randomizzato e controllato con un gruppo placebo per determinare se il vaccino può prevenire il contagio e quanto dura l’immunità’.

'Inoltre i test-ha comunicato l’NIH- serviranno a capire, con ulteriori analisi, se il vaccino è in grado di prevenire i sintomi più gravi dell’infezione, se puo’ prevenire la morte per le medesime cause e se una sola dose è sufficiente ad evitare i sintomi'.

Secondo l’OMS quello di Moderna è uno dei cinque vaccini che sono entrati nella Fase 3 sull’uomo. Insieme a questi ci sono tre vaccini cinesi basati su virus disattivati e il vaccino europeo sviluppato da AstraZeneca con l’Università di Oxford che utilizza una versione debilitata di un adenovirus del raffreddore negli scimpanzé.

Anche i risultati di questo ultimo vaccino sembrano essere molto promettenti. Il vaccino sembra garantire sicurezza e la possibilità di generare una risposta immunitaria tanto di anticorpi che di globuli bianchi in grado di eliminare le cellule malate.

Il vaccino di Moderna è basato su una molecola ‘messaggero’ che entra nelle cellule umane con le istruzioni per produrre proteine S del Sars-Cov-2. Questa è la proteina che il virus usa per attaccarsi alle cellule umane e infettarle. Il vaccino permette che il sistema immunitario riconosca questa proteina e generi l’immunità contro questa nel caso di infezione.

Moderna ha comunicato di aver ricevuto dal Governo una seconda tranche di 472 milioni di dollari che si sommano ai primi 483 ricevuti nei primi mesi dell’anno.

L’obiettivo dell’impresa è produrre tra i 500 milioni e i 1000 milioni di dosi ogni anno nel suo stabilimento negli Stati Uniti.

A questi ritmi per vaccinare tutta l’umanità sarebbero necessari 10 anni circa.