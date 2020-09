Coronavirus: seconda ondata inevitabile, diventerà stagionale come l'influenza

Coronavirus: gli esperti ritengono che ci sarà sicuramente una seconda ondata e una volta raggiunta l'immunità di gregge il Covid-19 diventerà stagionale

Gli ultimi studi sembrano confermare che non ci libereremo a breve del Coronavirus. Forse dovremo convivere per sempre con il Covid-19. La conderma arriva da una ricerca sui virus stagionali di Hassan Zaraket della American University pubblicata sulla rivista Frontiers in Public Health. Avremo quindi nuove ondate di Sars-Cov-2 ogni anno come avviene ad altri coronavirus, solo però quando verrà raggiunta l'immunità di gregge.

Coronavirus: "Seconda ondata inevitabile, diventerà stagionale solo con l'immunità di gregge"

Le previsioni degli esperti libanesi nascono dal fatto che il Covid-19 ha un indice di trasmissione estremamente elevato dovuto al fatto che solo una piccola parte della popolazione ne è stato colpito e ha quindi sviluppato gli appositi anticorpi. Fino a quando l'indice non diminuirà, il coronavirus continuerà a circolare tutto l'anno e non solo in stagioni specifiche.

"Il Sars-Cov-2 è qui per restare e continuerà a causare nuove ondate nel corso di tutto l'anno fino a quando non sarà raggiunta l'immunità di gregge. - sono le previsioni di Zaraket riportate dall'Ansa - Ma la sperata immunità collettiva non arriverà velocemente e potremmo dover sopportare più ondate di Covid-19. Dovremo cioè imparare a conviverci e continuare a praticare le migliori misure di prevenzione, dall'uso della mascherina, al distanziamento fisico, dall'igiene delle mani all'evitare gli assembramenti".