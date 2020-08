Coronavirus vaccino obbligatorio, Miguel Bosé: "Atto dittatoriale"

Coronavirus vaccino obbligatorio, Miguel Bosé: "Non sono complottista ma un provvedimento del genere sarebbe da dittatura"

La maggior parte dei medici oggi concorda che dovremo convivere con il Coronavirus almeno fino all'arrivo di un vaccino. In tutto il mondo, Italia compresa (qui le ultime novità dallo Spallanzani) vari team di scienziati stanno lavorando a nuove cure per sconfiggere il covid-19. Alcuni ritengono che l'immunità di gregge sia la condizione fondamentale per debellare l'epidemia e che quindi il vaccino debba essere obbligatorio per tutti. Altri, invece, come Miguel Bosé ritengono che tale decisione sarebbe "dittatoriale".

Coronavirus, vaccino obbligatorio: l'opinione controversa di Miguel Bosé

Miguel Bosè già da qualche tempo pubblica sul proprio profilo Instagram alcuni video in cui spiega la sua visione sull'epidemia di Coronavirus. In uno di questi, ad esempio, ha trattato il tema dell'utilizzo della mascherina nei luoghi pubblici in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale. La posizione del cantante spagnolo sul vaccino obbligatorio risulta piuttosto sorprendente, considerando che la madre Lucia Bosé è morta proprio a causa del Covid-19.

"Premetto, non sono antivaccinista. Quando sono stato in Africa ho fatto vaccini contro la febbre gialla e altre malattie, così come da bambino sono stato vaccinato contro la polio e il vaiolo. Ma ci sono dei vaccini che non mi farò mai iniettare: quello contro il coronavirus è uno di quelli e spero che non ci sarà mai un obbligo, né tantomeno condizioni, come la possibilità di viaggiare o di mandare i miei figli a scuola - spiega Miguel Bosé nel suo ultimo video - Se ci vogliono vaccinare obbligatoriamente, sospetto che ci sia qualcosa di dittatoriale dietro. Dobbiamo informarci e lottare, poi chi vuole vaccinarsi lo faccia per sua scelta. Ho informazioni sui rischi del contenuto dei vaccini, sono documentate dagli stessi accademici e scienziati che hanno studiato nelle stesse scuole e università di quelli che invece sono a favore dei vaccini. Non siamo complottisti, siamo persone che si sono informate hanno creato un proprio criterio. Non dico no ai vaccini, dico no a questo vaccino".