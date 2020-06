Coronavirus, Zangrillo insiste: "Circola ancora? sì, ma malattia inesistente"

"Il virus continua a circolare ma la malattia provocata dal virus e' inesistente. Possono osservarlo oggi tutti i rianimatori, tutti i clinici". Lo afferma Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano su Rete 4 a 'Quarta Repubblica'. "Sento di interpretare il pensiero dei miei ragazzi e di tutti i ragazzi che hanno affrontato questa emergenza dal punto di vista clinico - aggiunge- eravamo infastiditi dai numeri quando recitavano una sorta di litania riferita alle persone che non ce l'avevano fatta e dei contagiati. Oggi vediamo altri numeri, sono positivi e ci danno ragione ci dicono che stiamo probabilmente vincendo la nostra battaglia".

"Mi dispiace - dice ancora Zangrillo - che qualcuno abbia interpretato in modo polemico le mie affermazioni, ma le sottoscrivo e ho il dovere di farle perche' come clinico osservo la realta' quando e' comodo e quando e' scomoda. Quando c'era da avere paura invitavo a essere cauto e continuo a invitare alla cautela, ma cerchiamo di avere uno spiraglio di ottimismo perche' ce lo meritiamo".

"Io ho il massimo rispetto per il Comitato tecnico scientifico, certamente alcune puntualizzazioni come Alberto Zangrillo mi sono sembrate indigeste: soprattutto quando sembrava che ci fosse una netta divisione tra coloro che sono scienziati e coloro che non lo sono, sono dei poveri clinici e poveri virologi di ospedale che fanno il loro mestiere": lo afferma Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano su Rete 4 a 'Quarta Repubblica'. "Bene - aggiunge - diciamo che in questo contesto l'Italia ha dato grande maturita' perche abbiamo avuto un sistema sanitario nazionale straordinario, eccellente e l'apice di questa eccellenza l'abbiamo toccata in Lombardia".