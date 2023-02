"Così ho scoperto di avere un tumore". Dramma Sanità: saltate 2,5mln di visite

Sanità, i ritardi si accumulano e la gente non riceve cure tempestive

Il governo deve fare i conti, tra le altre cose, con una vera e propria emergenza nella sanità pubblica. I dati sui malati oncologici che non riescono a fissare un appuntamento per farsi controllare a causa della grave mancanza di personale medico, è allarmante: sono 2,5 milioni le visite saltate. "Ancora un po’ e questa non l’avrebbe raccontata", è quello che si è sentita dire la giornalista de La Stampa Flavia Amabile quando, come ha raccontato - le è stato diagnosticato un tumore al colon retto e solo grazie ad una visita con un privato è riuscita a scoprirlo, perché fissare un appuntamento nel pubblico era quasi impossibile. Ancora troppo devono invece aspettare i pazienti che non hanno la possibilità di ricorrere al privato per accorciare le liste d’attesa, che arrivano a due anni per una mammografia, uno per una tac, sei mesi per una risonanza. Tempi sempre più lunghi perché a causa della pandemia nel 2020 sono saltati due milioni e mezzo di screening oncologici.

Per contare i danni di queste ritardate diagnosi - prosegue La Stampa - ci vorranno anni, dicono gli oncologi, ma già ora se ne cominciano a vedere gli effetti. I dati riportati nel volume I numeri del cancro in Italia 2022, a cura dall’Aiom (l’associazione di oncologia medica) e Artum (quella dei registri tumori), lo scorso anno sarebbero 14.100 i tumori diagnosticati in più rispetto a due anni prima. Un aumento determinato dal fatto che alle diagnosi ci si è arrivati più tardi. Se circa due milioni e mezzo di italiani hanno rischiato di scoprire tardi di avere un cancro causa i tempi lunghi per ottenere un esame diagnostico o anche una semplice visita oncologica (fino a sei mesi di attesa per un appuntamento), anche una volta scoperto di avere un carcinoma la strada continua ad essere in salita.