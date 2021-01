Covid-19: Bayer e Curevac insieme per produrre il vaccino

Anche Bayer scende in campo nella lotta contro il Covid-19. Il colosso farmaceutico lo fa attraverso un'alleanza con l'azienda biotech CureVac, finalizzata alla produzione del vaccino.

La partnership, regolata da un contratto di cooperazione e service, è stata annunciata da un comunicat congiunto.

CureVac, con sede a Tubinga, spera di immettere sul mercato quest'anno il vaccino contro il Covid-19 per il quale ha annunciato a dicembre di lanciare la terza e ultima fase delle sperimentazioni cliniche. La Commissione Europea ha già firmato un contratto con questa start up specializzata in RNA messaggero, per l'acquisto di 405 milioni di dosi.

"Bayer porterà la sua esperienza e la sua infrastruttura consolidata in settori quali operazioni cliniche, affari normativi, farmacovigilanza, informazioni mediche, prestazioni della catena di fornitura", si legge nella dichiarazione delle due società. Franz-Werner Haas, CEO di CureVac, citato nel testo, afferma che spera che questa alleanza aiuti "a rendere il nostro candidato vaccino CVnCoV ancora più rapidamente disponibile a quante più persone possibile".

Il candidato vaccino di CureVac può rimanere stabile per almeno tre mesi alla temperatura di frigorifero, a differenza degli altri già presenti sul mercato.