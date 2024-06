Creme solari, la classifica: quasi la metà non proteggono come dicono

Crema solare, la classifica di Altroconsumo delle migliori disponibili nei supermercati

L'estate è ormai alle porte e ora che il sole è tornato a splendere anche al Nord è arrivato il momento per milioni di italiani di pensare alle ferie. Per i fan della tintarella è buona norma dotarsi di una crema solare efficace ma secondo l'ultima analisi di Altronconsumo non sono molte quelle che schermano effettivamente la pelle dai raggi solari. L'associazione ha preso in esame 12 prodotti specifici per il viso con indice di protezione (SPF) pari o superiore a 50 presenti nei supermercati.

L'analisi si è basata su quattro parametri ma quello più importante, che pesa per il 65% sul giudizio finale, è ovviamente l'efficacia della protezione da raggi UVB e UVA rispetto al grado di protezione dichiarato sull'etichetta. Altroconsumo ha valutato anche esperienza d'uso, impatto ambientale e completezza delle informazioni per il consumatore.

Il risultato è che sei prodotti su 12 hanno un indice di valutazione superiore al 60% e risultano quindi di buona qualità. Cinque invece si sono posizionati sotto il 20% e per questo rientrano nei prodotti di bassa qualità. La classifica è quindi la seguente: