Diabete, cosa mangiare per abbattere gli zuccheri nel sangue

La banana è uno dei frutti più popolari al mondo, molto diffuso anche in Italia, amato per il suo gusto dolce, la sua praticità e i numerosi benefici per la salute. L’origine di questo frutto, bacca della pianta del banano, risale ai paesi dal clima tropicale del Sud-Est asiatico, come la Malesia, l’Indonesia e le Filippine, anche se oggi coltivazioni di banane sono diffuse in tutta l’Asia, in parte dell’Africa e dell’America meridionale. Non a caso il principale produttore di banane al mondo è l’India, seguita da Cina, Filippine e Brasile. Ricca di nutrienti essenziali, è un’ottima fonte di energia e offre una serie di vantaggi per il benessere generale della salute del singolo individuo. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle eventuali controindicazioni associate al suo consumo. Come ogni altro alimento, anche la banana deve infatti essere ingerita in maniera equilibrata, per poter diventare un’aggiunta salutare alla nostra dieta quotidiana.

Banana: i valori nutrizionali

Le informazioni nutrizionali di una singola bacca del banano possono variare leggermente in base alle sue dimensioni, ma in generale i principali nutrienti presenti in un frutto di dimensioni medie (circa 100 grammi, buccia esclusa) sono:

65 calorie (89% carboidrati, 7% proteine, 4% lipidi);

76,8 grammi di acqua;

1,2 grammi di proteine;

2,4 grammi di amido;

0,3 grammi di lipidi;

12,8 grammi di zuccheri solubili;

1,8 grammi di fibre, di cui più della metà insolubile;

16 milligrammi di vitamina C;

0,7 milligrammi di niacina;

0,06 milligrammi di tiamina e la stessa quantità di riboflavina;

45 microgrammi di vitamina A;

vitamina B6;

biotina;

350 milligrammi di potassio;

28 milligrammi di fosforo;

7 milligrammi di calcio;

1 milligrammo di sodio;

0,8 milligrammi di ferro;

manganese;

rame.

Ovviamente, come abbiamo sottolineato, tali valori nutrizionali non sono standard e possono dipendere da diverse variabili. Ad ogni modo le banane restano comunque in generale considerate un alimento salutare, con tante proprietà e utili in una dieta equilibrata. Se si vuole iniziare una dieta per dimagrire, una banana può diventare parte integrante del proprio menù, a condizione, come per ogni altro alimento, di non esagerare.