Dieta crusca di avena: per dimagrire velocemente e ridurre la fame

Dieta crusca di avena: l'elevata concentrazione di fibre aiuta a ridurre la fame, sgonfia la pancia ed è indicata anche per chi soffre di diabete

L'emergenza Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini e anche in estate dovremo convivere con il Covid-19 e le misure per ridurre al minimo la possibilità di contagio (distanziamento sociale, indossare la mascherina e igiene delle mani). Questo però non devi fermarci dal curare il nostro corpo per la prova costume. La dieta con crusca di avena è un metodo semplice ed efficace per sgonfiare la pancia, dimagrire velocemente e ridurre la sensazione di fame.

La crusca di avena per molto tempo è stato considerato un prodotto di scarto, utilizzato soprattutto per l'alimentazione del bestiame. Con il passare degli anni questo prodotto, che fondamentalmente è un residuo della macinazione del cereale ricco di fibre, è stato rivalutato nell'ottica di una dieta dimagrante. Le fibre infatti sono un elemento fondamentale all'interno di un regime alimentare equilibrato.

Dieta crusca di avena: tutti i benefici delle fibre per dimagrire velocemente e sgonfiare la pancia

I ricercatori dell'Humanitas sottolineano come 100 g di crusca di avena contengano ben 15 grammi di fibre. Quest'ultime aiutano a regolare l'intestino e quindi a sgonfiare la pancia. Non solo, le fibre sono un alimento saziante e quindi permettono di ridurre il senso di fame e evitare di esagere con l'assunsione di altri alimenti che possono pregiudicare la propria linea. La dieta con crusca di avena aiuta anche a ridurre gli zuccheri nel sangue e per questo è adatta a chi soffre di glicemia alta e diabete. Per chi soffre di questa patologia, vi ricordiamo che è possibile richiedere il Bonus diabete 2020 (ecco i requisiti e come fare richiesta). Inoltre, aumentare l'apporto di fibre aumenta l'assunzione di minerali importanti come il calcio, fondamentale per la salute delle ossa, zinco e vitamine del gruppo B che migliorano il funzionamento del metabolismo.

Come per qualsiasi altra dieta fai da te, anche la dieta della crusca di avena non può essere portata avanti per un periodo di tempo troppo prolungato. Per questo il consiglio è sempre quello di chiedere il parere del proprio medico o nutrizionista per strutturare un regime alimentare adatto al proprio organismo e alle sue necessità. La dieta della crusca di avena infatti non è consigliabile per chi soffre di colite per il suo elevato potere lassativo.