Dieta dopo Natale: ecco il cibo perfetto per perdere peso

Come dimagrire dopo Natale e Capodanno: ecco il cibo perfetto per tornare in forma

All'inizio dell'anno, dopo Natale e Capodanno bisogna fare i conti con i chili di troppo. Basta tornare ad un regime alimentare equilibrato senza digiuni estremi. Ecco che in nostro soccorso viene la radice amara, prodotto con un grande potere disintossicante, molto popolare soprattutto nel Nord Italia. Esso depura sangue, fegato e intestino, incide positivamente sulla pressione arteriosa ed è perfetto per i diabetici, dal momento che contiene inulina.

Giuseppe Cazzoletti dell’omonima azienda agricola che produce e commercializza radici amare di Mairano, produzione tipica della zona di Brescia, in un'intervista al quotidiano Ifn (Italia Fruit News) ha spiegato le caratteristiche organolettiche di questo prodotto e il motivo per il quale è sempre più richiesto e ricercato sul mercato.

“Negli ultimi 7/8 anni- ha affermato Cazzoletti- la radice amara ha registrato una maggiore diffusione sul mercato e le richieste solitamente raggiungono il picco a gennaio, quando le persone cercano di seguire una dieta detox, dopo le abbuffate del periodo festivo. In origine era preferita da una fascia di consumatori più adulta ma, complice la scomparsa dell’amaro negli ultimi 10/15 anni, a causa probabilmente delle temperature sempre più miti, il suo gusto è diventato più delicato e amabile e ciò ha permesso di aprire il consumo versoi target più giovane della popolazione”.

“Questo aumento nella richiesta- ha proseguito il produttore- e nella diffusione del prodotto ci ha permesso di incrementare le superfici dedicate”.

“Diverse insegne della grande distribuzione hanno inserito le radici amare nel loro assortimento e così è stato anche per varie piattaforme di e-commerce: entrambi i canali hanno permesso di far conoscere il prodotto e la nostra azienda al pubblico, guidando così una diffusione della cultura di questa radice dalle origini antiche. Per favorire l’acquisto abbiamo realizzato confezioni più leggere, da 800 grammi, in modo da incentivare le rotazioni nel punto vendita” conclude Cazzoletti.