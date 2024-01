Detox, 10 consigli facili per tornare in forma post feste Natale-Capodanno

Tra l'ultima settimana di novembre e le prima di gennaio la maggioranza degli adulti ingrassa di un chilo. Lo rivela il National Institute of Health. Urge tornare al più presto in forma, ma senza ricorrere a diete-lampo (effetto boomerang) o rimedi estremi. Ecco alcuni consigli per 'rimettersi in sesto' in tempi accettabili e senza grandi sforzi.

Via cibi spazzatura, ricchi di zucchero, alcolici da frigorifero e dispensa. Dentro alimenti sani freschi e nutrienti come verdure, frutta, pesci e carni magre, legumi.

Mangiare insalata: verdure a foglia verde meglio se crude. Ottime per processo detox e contengono fibre. Consigliato il mix con verdure colorate, dalla carote ai ravanelli e il peperone rossoBere due litri di acqua al giorno fuori dai pasti per reidratare l'organismo disidratato dall'alcol e stimolare la diuresi. Il modo migliore è partire al mattino con acqua calda e limone. Si a fettine arancia, mela e cetriolo, o foglie di menta nell'acqua per rendere più piacevole l'incombenza.

Sì all'aglio (crudo, con miele, condimento di risotto o primi...): contiene zolfo, allicina e selenio che aiutano il fegato nel suo lavoro di espulsione delle tossine

Digiuno intermittente? Sì può. E' un sistema alimentare che aiuta il sistema digestivo: occorre mangiare in un lasso ristretto di tempo, normalmente di 8 ore, e poi digiunare per 16 ore.

Mangiare a casa più che fuori così da controllare i propri pasti, moderando l'uso di sale e togliendo quello di zucchero e grassi

Stop col caffè e ok al tè verde (o tè matcha) che contiene sostanze antiossidanti che aiutano le funzioni detox del fegato, accelerano il metabolismo, combattono l'invecchiamento cellulare e rendono bella la pelle.

Uso di integratori di cardo mariano sempre in aiuto al fegato.

Yoga? Sì. Da praticare: effetto detossinante e aumenta il flusso sanguigno agli organi interni, ossigenanondoli. Un aiuto alla degestione e nemico delle tossine.

Fare sauna e bagno turco: altro sistema collaudato nell'eliminazione delle tossine (con il sudore). La vostra pelle ringrazierà. Consigliata anche qualche corsetta