Dolori alla spalla e rimedi, le protesi diventano sempre più 'custom made'

Eseguito nei giorni scorsi a Roma, presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, un intervento particolarmente complicato e innovativo, effettuato dal noto Ortopedico e Primario Prof. Franceschi, attraverso la sostituzione di una protesi standard, con un’altra completamente progettata e costruita ad hoc per il paziente.



La spalla riveste un ruolo cruciale nella nostra mobilità, forza e benessere quotidiano e rappresenta una delle articolazioni più fondamentali e versatili del corpo umano. Pur essendo una parte apparentemente piccola, la sua importanza è enorme. L'articolazione spalla è responsabile di una vasta gamma di movimenti che permettono agli arti superiori di eseguire una miriade di attività quotidiane. La sua flessibilità e capacità di adattamento a diverse situazioni risultano cruciali per garantire la nostra autonomia e qualità di vita.



È quindi essenziale comprendere l'importanza della spalla sia dal punto di vista anatomico che funzionale. Un'approfondita conoscenza di questa articolazione è fondamentale per prevenire lesioni e patologie che potrebbero compromettere la nostra capacità di svolgere le normali attività e non rinunciare anche alle nostre passioni sportive e non solo.



dolori alla spalla







Proprio in questi giorni è stato eseguito per la prima volta a Roma all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli un intervento molto particolarmente e innovativo, attraverso la sostituzione di una protesi standard, con un’altra completamente progettata e costruita ad hoc per il paziente, che si trovava in una situazione decisamente complicata con una spalla devastata con diverse frammentazioni e perdita di osso importante causate dalla vecchia protesi. La scelta è stata quindi di far produrre sulla base di un rendering costruito con la tc della spalla del paziente, una protesi “tailor made” che si adattasse perfettamente alla nuova situazione. Mediante delle guide personalizzate il Prof. Franceschi, coadiuvato dalla sua equipe, è riuscito ad impiantarla con successo, tanto che già il giorno dopo il paziente riusciva a compiere dei movimenti che aveva dimenticato da tempo.

________________________



Il Professor Francesco Franceschi, è primario di Ortopedia presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e professore associato di Ortopedia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Unicamillus International University. Franceschi è anche membro dell’International Shoulder Committee della Società Internazionale per la Chirurgia Articolare ISAKOS, e molto noto a livello internazionale per il trattamento delle patologie della spalla negli atleti professionisti e nei pazienti comuni.