Farmaci dimagranti, da Nestlè a GNC: come cambiano l'industria alimentare

Nestlè e non solo, il caso dei prodotti specifici e il cambio delle abitudini alimentari

Nestlè è stata costretta a modificare le ricette di alcuni suoi prodotti. Il motivo è dovuto alla scoperta fatta di recente, alcuni farmaci specifici per diabetici si sono mostrati utili anche per combattere l'obesità e il sovrappeso. Per questo - riporta Il Corriere del Ticino - negli ultimi tempi, la richiesta di farmaci a base di Semaglutide, come l'Ozempic e il Wegovy, ma anche di medicamenti analoghi, è esplosa a livello mondiale. Se a ciò aggiungiamo poi il fatto che Vip e influencer si sono messi a decantare le proprietà dimagranti di medicamenti come l'Ozempic, si capisce perché si sia assistito a una folle corsa a questi prodotti.

Questi medicamenti - prosegue Il Corriere del Ticino - non hanno ad ogni modo avuto un impatto significativo solo sui malati di diabete e sui loro medici, ma anche sull'industria alimentare con alcune aziende che, a seguito della diffusione su larga scala di questi farmaci, hanno deciso di sviluppare nuove linee di prodotti. Nestlé non è comunque l'unica azienda che ha deciso di lanciarsi nella produzione di alimenti destinati a coloro che prendono farmaci per dimagrire. La marca di vitamine e integratori alimentari GNC ha infatti deciso di aggiungere nei suoi 2.300 punti vendita negli Stati Uniti un nuovo reparto dedicato appositamente alle persone che assumono GLP-1. Spazio quindi sugli scaffali a vitamine e bevande proteiche.