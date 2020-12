Gabriele Ghirlanda nuovo direttore Global Access & Value di Angelini Pharma

Gabriele Ghirlanda è il nuovo direttore Global Access & Value di Angelini Pharma

Gabriele Ghirlanda succede a Fabio De Luca, Global Marketing Head, che ha guidato ad interim la direzione Global Access. Nel suo ruolo, Ghirlanda riporta direttamente al CEO Pierluigi Antonelli ed entra a fa parte dell'Executive Leadership Team, il comitato direttivo dell’azienda.

“Sono lieto che Gabriele sia diventato parte della nostra squadra: un professionista giovane e brillante con una solida esperienza nel Market Access. Ricoprirà un ruolo di grande rilevanza strategica per il nostro settore anche guardando agli investimenti che il nostro Gruppo sta pianificando nell’ambito della salute mentale, delle malattie rare e dell’automedicazione”, commenta Pierluigi Antonelli.

Dopo tre anni in Boehringer, Ghirlanda entra in Bayer nel 2014 lavorando presso l’headquarter tedesco dell’azienda e assumendo il ruolo di Global Pricing & Reimbursement Manager per le aree Ginecologia, Cardio-Metabolica e Oncologia. Nel 2016 si trasferisce negli Stati Uniti come deputy director Strategic Pricing and Reimbursement per le stesse divisioni. Successivamente, in Giappone, ricopre il ruolo di Head of Market Access - Cardiovascular & Pricing.

Gabriele Ghirlanda, classe ’85, Phd in Management (innovation, sustainability and healthcare) presso la Scuola Superiore di Alta Formazione e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, ha conseguito la laurea magistrale in Public Administration e un MBA in Healthcare and Pharmaceutical Administration presso l’Università Luiss di Roma.