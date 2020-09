Giornata mondiale del cuore: PIC Solution si unisce a “USE HEART TO BEAT CVD”

USE HEART TO BEAT CVD (“Usa il cuore per ‘battere’ le malattie cardiovascolari”) per le persone che ami, per la società, per te stesso. È questo il claim della Campagna di sensibilizzazione lanciata dalla World Heart Federation in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2020, che ricorre il 29 settembre. Un invito a usare il proprio cuore “con la testa”, a prendersi cura di sé e degli altri attraverso scelte responsabili in grado di migliorare la nostra qualità di vita, presente e futura.

La prevenzione e l’adozione di un corretto stile di vita contribuiscono, infatti, alla riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare cosiddetti “modificabili” (fumo, pressione, HDL, diabete), tra le principali cause di queste patologie. Ad oggi, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi (fonte: Istituto Superiore della Sanità).

In questa Giornata, anche Pic Solution (brand del Gruppo MTD-Medical Technology and Devices) sceglie di dare il suo contributo al fine di informare e sensibilizzare su questa tematica. Infatti, Pic - che è da oltre 50 anni la marca del self care più conosciuta in Italia - pone da sempre al centro della sua azione il benessere delle persone, come testimoniato anche dalla recente Campagna “Come ti senti?”. Grazie alla sua attenzione ai bisogni e alla sua empatia, negli anni il marchio ha aiutato gli italiani a risolvere piccoli problemi di salute quotidiani attraverso soluzioni facili, confortevoli e indolori.

Oltre a ribadire l’importanza di condurre uno stile di vita sano, Pic Solution sottolinea come, a partire dai 40 anni, sia importante monitorare regolarmente la pressione. Proprio per aiutarci nel monitoraggio della pressione, il marchio propone una linea di prodotti per tenere sotto osservazione la salute del cuore, che rispondono alle diverse esigenze di ognuno in termini di abitudini e stili di vita. Tante valide alternative, da valutare e selezionare insieme al proprio farmacista nel punto vendita a seconda delle singole necessità.

I misuratori digitali automatici da braccio Clear Rapid, Help Rapid e Easy Rapid sono la soluzione ideale chi ricerca rapidità e confort, grazie all’innovativo sistema Rapid - Comfort Experience con misurazione in fase di gonfiaggio, che offre un risultato rapido e confortevole.

Clear Rapid garantisce una misurazione attenta e frequente: si distingue, infatti, per i caratteri grandi e un

ampio schermo retroilluminato che rende possibile la lettura dei valori anche in condizioni di poca luce.

Grazie al bracciale preformato Pic Ready Help Rapid è facile da indossare e posizionare correttamente. Ha forme innovative, dettate dal design DLS, che offrono ergonomia e funzionalità. Oltre alle doti di velocità e semplicità, Easy Rapid possiede alcune peculiarità utili per ogni tipo di utilizzo. Un unico tasto avvia e conclude automaticamente ogni misurazione in maniera rapida.

I misuratori da braccio e da polso sincronizzabili con lo smartphone (Mobile Rapid, Mobile Rapid Wrist) offrono, invece, la possibilità di misurare i propri valori e seguirne l’andamento direttamente sul telefono, grazie all’App Pic Health Station che permette di memorizzare i valori, visualizzare i dati in ogni momento ed effettuare una media delle rilevazioni settimanali o mensili.

Il misuratore da braccio Mobile Rapid è dotato di un ampio display retroilluminato rende la lettura chiara e immediata anche in condizioni di scarsa luminosità esterna. Grazie alle dimensioni ridotte, il misuratore da polso Mobile Rapid Wrist è invece l’ideale per chi desidera un device comodo e compatto, facile da portare con sé, a lavoro oppure in vacanza.

Il misuratore CardioAfib, oltre alla misurazione della pressione, consente di riconoscere l’eventuale presenza di aritmie del battito, distinguendo in particolare la fibrillazione atriale e le contrazioni premature - ossia battiti cardiaci anomali che alterano la regolarità del ritmo.