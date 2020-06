La governance dei pazienti cronici fragili dopo il Covid-19: la diretta web

Al via la prima edizione della Health Serie di Quotidiano Sanità: PAZIENTI CRONICI FRAGILI DOPO COVID-19

Si tratta di un nuovo Format di trasmissione in diretta online dedicato ad argomenti specifici di carattere sanitario, nato grazie alla partnership del Market Access di Pharma Italia e Corporate Communication Alfasigma.

Questa prima edizione, divisa in tre puntate e dedicata ai pazienti cronici fragili dopo COVID-19, inizierà venerdì 12 giugno 2020 alle 14.00 in diretta sui siti di Quotidiano Sanità, Popular Science e tutti i canali social ad essi collegati di Facebook, Youtube e Twitter.

In ciascuna puntata sarà approfondita, con gli ospiti collegati, una delle tre grandi sfide che attendono la sanità e la medicina del territorio per i pazienti cronici nel post-COVID: governance, presa in carico e cure.





Al centro della prima puntata il tema del Chronic Care Model e dei nuovi equilibri ospedale-territorio che verrà sviluppato con gli interventi di numerosi ospiti tra cui il Viceministro della Salute Sileri, l’Assessore alla Sanità della Regione Sicilia Ruggero Razza; i presidenti di CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto) e FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), il farmaco-economista Mennini di Tor Vergata e l’Amministratore Delegato di Alfasigma.

Per partecipare è possibile collegarsi ai siti di Quotidiano Sanità o Popular Science alle 14.00 di venerdì 12 giugno.