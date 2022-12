Il mal di testa ti infastidisce? Ecco come poterlo prevenire

Esistono diversi tipi di mal di testa, un dolore che può essere causato da tanti fattori diversi. Emicrania, cefalea tensiva e cefalea a grappolo sono alcune delle tipologie più comuni. Le emicranie sono spesso descritte come una sensazione palpitante e sono spesso accompagnate da nausea, vomito e sensibilità alla luce e al rumore. I mal di testa da tensione sono tipicamente descritti come una sensazione di pressione e di solito non sono accompagnati da altri sintomi. Quelli a grappolo si percepiscono come acuti e intensi e sono spesso accompagnati da occhi rossi, naso che cola e sudorazione facciale.

La causa del mal di testa può variare da persona a persona. Tra le più comuni ci sono lo stress, un periodo di tensione, mancanza di sonno, astinenza da caffeina, cambiamenti climatici e allergie. Esistono diversi modi per trattare il mal di testa, a seconda della tipologia che stiamo affrontando. Ma esistono anche diversi modi per prevenirli. Scopriamone alcuni.

Le cause del mal di testa e come prevenirle

Soffri di mal di testa? Non sei solo. Secondo la National Headache Foundation, milioni di persone soffrono di mal di testa regolari in tutto il mondo. Le cause di questo problema possono essere difficili da determinare, poiché a volte si tratta del risultato di molti fattori diversi, come stress, allergie, tensione al collo e alle spalle, cattiva postura e affaticamento degli occhi.

Tuttavia, per aiutare a prevenire il mal di testa ci sono diverse cose che si possono provare. Gli esperti consigliano ad esempio di:

fare pause durante lunghi periodi di utilizzo del computer o di lettura;

durante lunghi periodi di utilizzo del computer o di lettura; cercare di avere una buona postura mentre si lavora o si cammina;

mentre si lavora o si cammina; esercitarsi regolarmente;

regolarmente; bere molta acqua ;

; evitare troppa caffeina o alcool;

troppa caffeina o alcool; fare stretching

A volte basta combinare alcune di queste cose per riuscire a prevenire sul nascere l’esplosione di quel fastidioso mal di testa che spesso finisce per bloccare le nostre giornate.

Rimedi naturali per il mal di testa

Un mal di testa può essere un'esperienza molto dolorosa. Se ne soffri regolarmente, è importante consultare il medico per determinarne la causa. Se vuoi cercare di alleviarlo senza utilizzare medicinali, potresti provare con alcuni rimedi naturali, a volte molto efficaci. Puoi ad esempio utilizzare impacchi di ghiaccio sulla fronte o sulla parte posteriore del collo, per aiutare a ridurre l'infiammazione e alleviare il dolore. Puoi provare con rimedi erboristici come il partenio e lo zenzero. Puoi anche tentare di massaggiare le tempie o la parte posteriore del collo.

Un aiuto per cercare di rendere il mal di testa meno forte e doloroso è poi una doccia calda, utile per rilassare i muscoli del collo e della testa.

Se tutti questi rimedi non dovessero fare al caso tuo, puoi tentare pratiche differenti come lo yoga, per allungare il corpo e rilasciare la tensione, l'agopuntura e anche un cambio nella dieta, aumentando la quantità di frutta e verdura.