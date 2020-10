Korian: via alla formazione triennale per Direttori di strutture sanitarie

Korian presenta il suo primo programma europeo di formazione e sviluppo competenze per circa 950 manager del settore sanitario e socio-sanitario

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha profondamente scosso tutte le organizzazioni, evidenziando l'importanza di un'azione collettiva e della condivisione di esperienze, nonché il ruolo centrale dei Direttori Gestionali all’interno delle strutture sanitarie. Figure che lavorano a stretto contatto con gli ospiti, le loro famiglie, le equipe e tutti gli stakeholder dell'azienda.

Partendo da questi presupposti, Korian ha lanciato un programma di formazione triennale specifico rivolto ai suoi circa 950 Direttori Gestionali e dedicato al rafforzamento delle competenze manageriali. Si tratta di uno dei primi in Europa nel settore sanitario e socio-sanitario.

Una dinamica collettiva con contenuti personalizzati

Il programma, sviluppato in collaborazione con Alexander Hughes, è composto da una prima sezione di autovalutazione individuale delle competenze e del know-how di ciascun Direttore Gestionale. A questa prima parte segue poi la proposta di un programma di formazione su misura.

Ogni anno verrà definito un tema: il primo anno verrà utilizzato per definire una "Carta del Management Korian”, il secondo anno si concentrerà sui metodi per migliorare l’innovazione e la creatività; il terzo anno sarà dedicato alla progettazione delle strutture e alla collaborazione con tutti gli stakeholder.

Metodi didattici innovativi adattati alla dimensione europea

Questo training multiforme, sviluppato con IFG Executive Education, partner di lunga data del Gruppo nella formazione manageriale, si basa su un metodo di insegnamento agile e innovativo. Il programma combinerà un totale di 72 ore di e-learning per ogni manager, 150 ore di lezioni virtuali e, a seconda della situazione sanitaria, un giorno di incontro fisico e di condivisione. Le tecniche di co-sviluppo e gli strumenti digitali sviluppati promuoveranno la fiducia in se stessi, gli scambi e la cooperazione tra colleghi, creando un "metodo Korian" di gestione delle strutture del Gruppo in Europa.

"I Direttori Gestionali svolgono un ruolo centrale nel nostro Gruppo, in quanto punto di incontro tra il servizio offerto agli ospiti, ai pazienti e alle famiglie, il supporto alle equipe e la gestione delle strutture in relazione a tutti gli stakeholder presenti sul territorio. Indipendentemente dal Paese in cui hanno sede, i direttori condivideranno la stessa cultura manageriale grazie a questo programma, basato sui nostri valori aziendali e sul nostro progetto aziendale In Caring Hands", dice Federico Guidoni, CEO Korian Italia.

"Questo progetto, per le innovazioni pedagogiche e gli aspetti multiculturali che avvia, è una vera e propria sfida. Korian e IFG Executive Education stanno affrontando questa sfida con un programma di formazione su misura che è stato co-progettato intorno ai nostri valori comuni in materia di responsabilità sociale", sottolinea Sylvie Faucheux, Managing Director di IFG Executive Education.