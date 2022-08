Mal d'auto: cause e rimedi per viaggiare in auto senza problemi

Soffri di mal d'auto e i viaggi si trasformano in un incubo? Scopri le cause di questo problema e i possibili rimedi

Il mal d'auto o più correttamente cinetosi è un disturbo che in molti affrontano durante i viaggi e sebbene sia più comune tra i bambini può colpire anche gli adulti. Si tratta di un disturbo dell'apparato vestibolare, che si occupa di gestire l'equlibrio, e del sistema nervoso parasimpatico. Alcuni sperimentano anche un atteggiamento e una predisposizione mentale chiamato "somatizzazione" che induce i sintomi della malattia.

Il mal d'auto si verifica quando gli occhi inviano messaggi contrastanti al cervello, che elabora le informazioni con qualche millesimo di secondo di ritardo rispetto al normale. E' tale effetto di eccessiva stimolazione dell'apparato vestibolare dell'orecchio interno durante il movimento oscillante del viaggio a produrre i sintomi del mal d'auto che comprendono nausea, vomito e malessere in senso generale.

Mal d'auto: rimedi e soluzioni

Per combattere il mal d'auto ci sono alcune piccole regole da seguire che non richiedono un grande sforzo ma possono rivelarsi molto efficaci, anche senza assumere appositi farmaci per fermare il vomito. I consigli del dottor Luca Malvezzi, specialista in Otorinolaringoiatra e Chirurgia Cervico Facciale in Humanitas, durante una intervista a Life su Rai Radio 1 sono: