Mal di testa, a chi rivolgersi? I consigli dell'esperto

Mal di testa, a chi rivolgersi: scopri a quali esami sottoporsi nel caso in cui la cefalea si troppo insistente e di forte intensità

Il mal di testa è un disturbo che colpisce persone di tutte le età e in alcuni casi non si presenta in forma occasionale o è talmente persistente da diventare anche invalidante. La cefalea poi è sia sintomo sia malattia e per questo motivo è spesso difficile capirne la causa. Chi soffre spesso e in forma grave di questo disturbo potrebbe quindi chiedersi mal di testa a chi rivolgersi? Il dottor Vincenzo Tullo, neurologo e Responsabile dell’Ambulatorio sulle Cefalee di Humanitas, spiega gli esami da eseguire per escludere alcune malattie e scoprire la vera causa del problema.

Mal di testa, a chi rivolgersi? L'importanza di una visita neurologica

Una normale visita medica nella maggior parte dei casi permette di diagnosticare e curare il mal di testa. Questo infatti si distingue in cefalea primaria, ovvero una malattia vera e propria, o cefalea secondaria, in cui i sintomi sono il segnale di un'altra patologia. Il neurologo può aiutare a identificare la vera causa del disturbo tramite esami anche non invasivi quali:

Radiografia al cranio

La radiografia permette di visualizzare le componenti più dure della scatola cranica ed evidenziare un danno sospetto all'osso, presenza di alcuni tumori o anche una semplice sinusite che possono essere causa del mal di testa.

Elettroencefalogramma

L'elettroencefalogramma (EEG) misura l'attività elettrica del cervello attraverso l'applica di alcuni elettrodi sul capo. L'esame non è invasivo e fornisce informazioni non solo su attività elettriche anomale ma anche sulla loro posizione. Questo esame è indicato nelle brevi crisi di cefalea quando si presentano alterazioni della coscienza, crisi epilettiche e defici neurologici focali o emicrania basilare.

Risonanza magnetica

La risonanza magnetica nucleare (RMN) prevede di sottoporre il paziente a un leggero campo magnetico e onde di radiofrequenza per esaminare la scatola cranica. Questo esame viene prescritto in caso di cefalee dagli elementi atipici. Non tutti comunque possono sottoporsi all'esame, come le persone che hanno un pacemaker o presentano parti metalliche nel corpo (punti si sutura, clip, protesi).

TAC

La Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) è un esame radiologico per osservare l'interno dell'organismo. Il risultato è una scansione del cervello per creare una mappa dello stesso organo. Si utilizza in seguito a situazioni di emergenza come un'emorragia cerebrale o quado si presentano casi di controindicazioni alla risonanza magnetica.

Polisonnografia

La polisonnografia è un esame diagnostico strumentale per valutare i disturbi del sonno e anche la cefalea notturna o del risveglio. Il test è in grado di fornire dati preziosi sul riposo come il russare, ossigenazione del sangue, frequenza cardiaca, movimenti del corpo, microrisvegli e qualità del sonno.

Eco Color Doppler dei tronchi sovraortici

L’ECD (Eco Color Doppler) è un esame non invasivo per il monitoraggio della cricolazione arteriosa diretta verso il cervello attraverso le carotidi e le arterie vertebrali. Con questo esame è possibile valutare anche la causa di alcune cefalee. In sostanza si tratta di una ecografia più dettagliata a livello visivo (Color) e acustico (Doppler).