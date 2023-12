Malato terminale guarisce dal cancro: ecco la terapia rivoluzionaria sperimentale CAR-T

Paulo Peregrino, brasiliano di 61 anni, pensava di non avere alcuna possibilità di migliorare dal tumore contro cui stava combattendo da anni. Ad aprile, però, ha deciso di sottoporsi ad un nuovo rivoluzionario trattamento.

Come raccontato dall’agenzia di stampa A24, al 61enne era stato diagnosticato un cancro alla prostata nel 2010 e poi un linfoma non Hodgkin circa dieci anni dopo. L’uomo ha quindi accettato di ricevere la terapia cellulare CAR-T, una delle cure antitumorali più all’avanguardia mai sviluppate fino ad oggi. La terapia prevede l’asportazione e la separazione dall’organismo di cellule immunitarie note come linfociti T, responsabili della lotta contro gli agenti patogeni e dell’eliminazione delle cellule infette. Dopo 30 giorni di trattamento il paziente è stato dimesso dall’Hospital das Clínicas della Facoltà di Medicina dell’Università di São Paulo, come ha riferito Radioagência Nacional. I medici hanno confermato che l’intero tumore è scomparso.

Una terapia innovativa per guarire dal cancro

La terapia cellulare CAR-T è stata sviluppata negli Stati Uniti e ha iniziato a essere utilizzata in via sperimentale per la cura di pazienti oncologici terminali all’inizio del 2010. L’approvazione della Food and Drug Administration è arrivata nel 2017. Sebbene si sia dimostrata efficace, è piuttosto onerosa, con un costo di centinaia di migliaia di euro per paziente. Al momento, inoltre, può essere utilizzata solo per curare alcuni tipi di tumore, come linfoma, leucemia e mieloma. I Paesi in cui il trattamento è fruibile per ora sono Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Australia.

Peregrino è stato uno dei pochi brasiliani che si sono sottoposti a questo trattamento, per via della scarsa disponibilità in Brasile. Aveva, tuttavia, esaurito le opzioni disponibili per il trattamento del linfoma, sottoponendosi a 45 sedute di chemioterapia in cinque anni e ad un trapianto di midollo osseo. “Niente è servito“, aveva raccontato a A24. Dei pochi pazienti brasiliani che si sono sottoposti alla terapia, il 60% ha visto il cancro in remissione in soli 30 giorni. “Ora dobbiamo seguire il caso. Sappiamo che dopo un certo tempo la malattia può tornare. Si parla di una cura totale del cancro solo dopo cinque anni. Tuttavia, questo è già molto incoraggiante perché per lui non c’era più alcun tipo di terapia“, ha dichiarato ad A24 il medico e ricercatore Vanderson Rocha, che ha partecipato al trattamento.