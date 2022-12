NO BAG: PER RIMUOVERE LE BORSE DAGLI OCCHI E RIALZARE LE PALPEBRE

Borse, occhiaie, zampe di gallina e rughette intorno allo sguardo sono inestetismi legati ai propri cromosomi, cioè alla tendenza ereditaria, che si accentuano dopo i 40 anni. La cute in questa zona è più sottile e delicata, ha meno follicoli piliferi, meno ghiandole sebacee e sudoripare, è più soggetta a irritazioni quando si applicano i cosmetici. La sottigliezza di tutta la zona perioculare fa sì che la pelle sia vittima di flaccidità con conseguente formazione di rughe e grinzette.

No Bag è una radiofrequenza monopolare che arriva dalla Corea del Sud e permette di rimuovere il grasso che si deposita nella palpebra superiore e inferiore degli occhi, creando le antiestetiche borse.

Come avviene il trattamento:

Il paziente viene fatto accomodare sul lettino e dopo aver lasciato agire l’anestetico per circa un’ora, si procede con il trattamento vero e proprio. Il grasso sottostante alla borsa è sciolto grazie alla trasmissione di calore dell’elettrodo appoggiato delicatamente e con una leggera pressione sull’area da trattare. L’azione esercitata dal calore negli strati più profondi, si completa con quella esercitata a livello superficiale determinando una ricostruzione di tessuto costituito da collagene e fibre elastiche, il tutto senza l’utilizzo del bisturi e dunque senza lasciare alcuna traccia visibile.

Tempi di recupero:

Nelle pelli più sensibili può comparire un leggero gonfiore e, in alcuni casi, si può formare un piccolo ematoma che si riassorbe velocemente in un paio di giorni. Per accelerare il recupero, si consiglia di assumere il giorno prima, un’ora prima e un’ora dopo il trattamento, dell’Arnica e di applicare localmente del ghiaccio. Nei giorni successivi alla seduta, si consiglia di evitare l’esposizione al sole e al caldo eccessivo.

Risultati:

- Elimina le borse dagli occhi

- Rialza la palpebra

- Apre lo sguardo

P.S. Se volete mandarmi una foto per un consiglio, aspetto un Vostro WhatsApp al 3397146644

INSTAGRAM:https://www.instagram.com/dvorancona/

FACEBOOK:https://www.facebook.com/dvora.ancona

TIKTOK: https://vm.tiktok.com/ZMLnEWVyH/

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCnOaMExMJCvzWboo8XHk2bQ