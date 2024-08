Oliviero Toscani malato di Amiloidosi. L'esperto: "Una cura in realtà c'è"

Oliverio Toscani e l'amiloidosi: il professor Giovanni Palladini conferma che una cura per cronicizzarla esiste

Oliviero Toscani ha reso pubblica solo di recente la sua malattia. Il celebre fotografo soffre di amiloidosi, una patologia rara che può colpire più organi e per la quale si diceva non ci sia una cura. Il professor Michele Emdin, cardiologo di Toscani, e il professor Giovanni Palladini, esperto di amiloidosi, smentiscono però che la fine del fotografo sia ormai segnata.

"Ho una malattia incurabile: l’amiloidosi. Non mi resta molto da vivere", ha detto Oliviero Toscani in una intervista al Corriere della Sera. Una cura però sembra che in realtà ci sia e lo conferma Palladini a Vanity Fair: "Da trent’anni mi occupo di amiloidosi. Oggi è cambiato lo scenario delle amiloidosi, ma anche le cure stesse e questa cosa va detta".

L'amiloidosi sistemica registra circa 800 nuovi casi all'anno in Italia e si tratta non di una singola malattia ma di un gruppo di patologie. "Sono più di 40 e rientrano tutte sotto il cappello dell’amiloidosi, - spiega l'esperto - in quanto caratterizzate dalle proteine che si depositano nei tessuti sotto forma di fibrille, causando un processo tossico per l’organo interessato, che inizia ad accusare il danno e a riportare un progressivo malfunzionamento". L'amiloidosi porta a una "repentina perdita di peso, fiato corto, lingua ingrossata, gambe gonfie, formicolio alle mani".

"Per curare l’amiloidosi, - continua Palladini - devo impedire la produzione della proteina che si è andata a depositare in modo improprio, ma per farlo, devo sapere qual è. Quelle che riguardano il cuore sono le più pericolose". Le cause di queste patologie sono anche ereditarie ma Toscani è stato colpito dalla forma transtiretina. In questo caso "sono a disposizione terapie con le quali si può cronicizzare". Infatti, sottolinea Palladini, "anche il Professor Emdin ha confermato che Toscani si sta curando".