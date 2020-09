Oms: "Salutarsi con il gomito? Non fatelo, è pericoloso"

Dopo la pandemia da Coronavirus si è diffusa la pratica di salutarsi con il gomito invece di stringersi la mano. L'Oms ritiene però che non sia la cosa giusta da fare

Alla fine del lockdown, quando si è finalmente potuti uscire e incontrare fisicamente amici, parenti e colleghi di lavoro, sono state diffuse nuove regole per ridurre la possibilità di contagio da Coronavirus durante i contatti umani. Ai cittadini è stato chiesto di indossare la mascherina e limitare al minimo baci, abbracci e strette di mano. Per questo si è diffusa la moda di salutarsi con il gomito. Oggi l'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), anche se indirettamente, avverte che questa pratica non è consigliabile.

Coronavirus, Oms: "Salutarsi con il gomito non consente di rispettare il distanziamento sociale"

Il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, rilanciando un tweet dell'economista Diana Ortega, ha sostanzialmente confermato che salutarsi con il gomito è da evitare in quanto non permette di osservare la distanza di sicurezza di almeno un metro per ridurre il contagio da Covid-19. Ghebreyesus, in realtà, aveva già lanciato lo stesso messaggio lo scorso marzo. "Salutando le persone, è meglio evitare di toccarsi con i gomiti perché questo ti fa stare a meno di un metro di distanza dall'altro. A me piace mettermi una mano sul cuore per salutare le persone in questi giorni", ha scritto la Ortega su Twitter.

Coronavirus, come comportarsi per evitare il contagio

L'Istituto Superiore della Sanità (Iss) ricorda che il Covid-19 come gli altri Coronavirus si trasmette principalmente nelle seguenti modalità:

la saliva, tossendo e starnutendo

contatti diretti personali

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

una contaminazione fecale (raramente)

L'Iss ha quindi stilato una lista di norme di comportamento da seguire per ridurre la possibilità di contrarre il coronavirus:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Proteggi gli altri