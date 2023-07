Ozempic, tutti pazzi per il “farmaco di Hollywood” contro l’obesità

Ozempic, il farmaco delle star contro l'obesità

Sul mercato parallelo una scatola di una sola dose di Ozempic si puo’ trovare a 160 euro. Un prezzo decisamente alto se si considera come il farmaco, nato per la cura del diabete 2, ora sia diventato “di moda” per contrastare l’obesità. Solo per avere un paragone il farmaco acquistato, se da un paziente diabetico con ricetta, costa 4,24 euro per 4 dosi. Ma la “moda” è un fantastico acceleratore di prezzo. Se poi questo normale farmaco viene denominato il “farmaco di Hollywood” il gioco è fatto. Attualmente è quello più conosciuto nella classe degli agonisti del recettore del GLP-1 che, secondo il nuovo credo dilagante, potrebbe mettere la parola fine all’obesità sul pianeta. Alcuni studi hanno dimostrato la capacità di questo farmaco iniettabile di ridurre il peso mediamente del 15%. Ma un indefinibile meccanismo di passaparola, soprattutto sui social, ha scatenato la richiesta e l’ossessione per provarlo. I media ne hanno accellerato il successo raccontando storie di star dimagrite velocemente, così come Kim Kardashian per poter indossare l'abito di Marilyn Monroe al Met Gala del 2022.

Ozempic, l'hashtag su TikTok da 674 milioni di visualizzazioni

E l’hashtag Ozempic su TikTok sta ottenendo, per i suoi video, oltre 674 milioni di visualizzazioni. E le chiacchiere, vere o false, corrono veloci e "gonfiano la storia" così come successe per il Viagra e il Botox.Le due patologie afferenti ad Ozempic impattano sulla salute dell’umanità in maniera considerevole. Il diabete, secondo l'International Diabetes Federation, è un’epidemia che colpisce 422 milioni di persone nel mondo. L’obesità interessa milioni di persone ed influisce su oltre 200 malattie e problemi cardiovascolari. Usare gli agonisti del recettore del GLP-1 potrebbe essere un punto a favore nella guerra,finora mai vinta, contro il grasso in eccesso. Certo potrebbe ma se si seguono certe condizioni. Sicuramente non basta una puntura a settimana per far scomparire per magia il grasso in eccesso.