Pharmap, nel 2021 boom di acquisti online di farmaci per ansia e stress

L’onda lunga della pandemia

Nel 2021 è raddoppiato l’acquisto online di prodotti farmaceutici per i disturbi legati ad insonnia, ansia e stress mentale. Ogni 4 prodotti venduti, uno è richiesto da un under 30. Se per i giovani non si riscontra una differenza di genere, è nella fascia d’età 35-39 che si registra un netto divario tra i sessi con il 17,8% di acquisti effettuati prevalentemente da donne. È quanto emerge da un’analisi effettuata da Pharmap, azienda leader in Italia nel delivery farmaceutico, profilando gli utenti che hanno comprato questa tipologia di prodotti negli ultimi due anni sul sito e sulla app.

I dati confermano come l'onda lunga della pandemia abbia prodotto notevoli ricadute sulla salute mentale in particolar modo sui soggetti giovani e psicologicamente più fragili. Analizzando nel dettaglio i dati suddivisi per fasce d’età, il 15,6% del totale delle vendite si concentra nella fascia 25-30 anni che, sommato al 10,4% dei giovanissimi 18-24, rappresenta il segmento di mercato più grande, superando la fascia over 55 (17,4%). Dal punto di vista geografico, le richieste maggiori si registrano nel Nord del Paese (65,7%); tra le città spicca Milano con il 45% degli acquisti, seguita da Roma (27,6%) e Bologna (13,5%). Infine significativo è il dato relativo al genere: se tra gli under 30 il dato è equilibrato tra i sessi, la differenza diventa netta nella fascia intermedia 35-39 anni con il doppio degli acquisti effettuati dalle donne (17,8% contro l’8,7% degli uomini).

La maggior parte dei prodotti oggetto dell'analisi si colloca nella categoria degli extra farmaci (es. integratori per il sonno, per l'umore, per ridurre l'ansia). Guardando alla categoria dei prescrivibili, nel complesso il farmaco più acquistato nel 2021 sul sito e sulla app di Pharmap è un noto ansiolitico che si classifica al 38° posto tra quelli più venduti su più di 120.000 in catalogo.