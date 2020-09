Picco influenza 2020-21: ecco quando sarà. L'esperto: 'Sarà una stagione...'

L'epidemiologo Antonino Bella spiega quando ci sarà il picco influenzale nella stagione 2020-21.

Picco influenza 2020-21: ecco quando

"Ancora non abbiamo avuto segnalazione di casi sporadici di influenza: normalmente la stagione si apre a metà ottobre, ma di solito a settembre ci sono sempre isolamenti sporadici. Quest'anno ancora no". Così è Antonino Bella, epidemiologo dell'Istituto superiore di sanità (Iss), all'Adnkronos Salute. Il virologo ritiene che il picco influenzale arriverà "tra fine gennaio e inizi di febbraio, come è accaduto negli ultimi anni, tranne in due stagioni quando il picco è arrivato subito dopo Natale".

Influenza 2020-2021: come andrà? Antonino bella: 'Forse stagione blanda'

"Ci ispiriamo in genere a quanto accade nell'emisfero Sud: ebbene, l'ultima stagione in Australia è stata molto blanda. E questo può essere accaduto sia per una fluttuazione ciclica, sia per la presenza di un altro virus - Sars-CoV-2 - e per quella che i virologici chiamano competizione virale: un patogeno ne 'scalza' un altro", spiega l'esperto. "Se si conferma l'andamento visto nell'emisfero Sud, potremo avere una stagione blanda. In ogni caso - aggiunge - ricordo l'importanza della vaccinazione che", anche se non protegge al 100%, "in ogni caso attenua i sintomi ed evita le pericolose complicanze".