La poliomielite torna in Europa, Burioni: "Se non vaccinati fatelo subito"

Polio Londra: scoperte tracce del virus nelle acque della capitale britannica che era scomparso dall'Europa da 40 anni

Come se non bastessero il Covid e il vaiolo delle scimmie, oggi si scopre che la poliomielite è tornata in Europa dopo quasi 40 anni di latitanza. Il virus è stato scoperto a Londra nelle acque reflue raccolte dal London Beckton Sewage Treatment Works nel Nord e nell'Est della capitale britannica. A lanciare l'allarme è la Uk Heath Security Agency (Ukhsa). L'Inghilterra si considerava un Paese "polio free" dal 2003 e l'ultimo caso della malattia nel Regno Unito risale al 1984.

"E’ normale ogni anno che vengano rilevati da uno a 3 poliovirus 'simili al vaccino' nei campioni di acque reflue del Regno Unito – spiega l'Ukhsa - Questi 'casi' sono però collegati a persone vaccinate all'estero con il vaccino orale (Opv), le cui tracce finiscono poi attraverso le feci nelle fogne". "Il virus ha continuato a evolversi ed è ora classificato come un poliovirus di tipo 2 (Vdpv2) derivato da un vaccino che in rare occasioni può causare malattie gravi, come la paralisi, in persone che non sono completamente vaccinate", rassicura l'agenzia che comunque sottolinea come “le indagini puntano a stabilire se si sta verificando una trasmissione nella comunità".

Polio Londra, qual è il rischio? "Estremamente basso nelle persone vaccinate"

Il ritorno della poliomielite in Europa, data la situazione già difficile a livello sanitario, fa paura ma Vanessa Saliba, epidemiologa dell'Ukhsa, rassicura: "Il poliovirus di derivazione vaccinale è raro e il rischio per le persone in generale è estremamente basso" ma in Inghilterra in "alcune comunità con bassa copertura vaccinale alcune persone potrebbero essere a rischio".

Polio Londra, Burioni: "Se non siete vaccinati, provvedete immediatamente"

"A Londra c'è di nuovo il virus polio, che non si vedeva da 40 anni. - afferma in un tweet il noto virologo Roberto Burioni - Se avete avuto la pessima idea di non vaccinare i vostri figli contro la polio, o non siete vaccinati, provvedete immediatamente. Spiego meglio: l'uomo è l'unico ospite naturale del virus della polio, quindi se nelle fogne di Londra c'è il virus significa che a Londra c'è gente che ha in questo momento la polio".