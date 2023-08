Proprietà, benefici e controindicazioni del mirtillo

Il mirtillo è una bacca dal colore blu scuro o viola nota per il suo sapore delizioso e i numerosi benefici per la salute. Fa parte della categoria dei frutti di bosco e in Europa la varietà più diffusa è quella del mirtillo nero, la cui specie è chiamata scientificamente Vaccinum myrtillus. In generale, tutti i mirtilli fanno parte del genere Vaccinum, appartenente alla famiglia delle Ericaeae.

Molto utilizzato in cucina per la preparazione di confetture, gelati o anche dolci tradizionali, come le crostate, è noto per le proprietà nutrizionali, tra cui antiossidanti, vitamine e minerali, tutti elementi che lo rendono un’aggiunta preziosa alla nostra dieta. Tuttavia, è importante conoscere anche le controindicazioni associate al suo consumo, dal momento che potrebbe interagire con alcuni farmaci o causare problemi se ingerito in presenza di determinate condizioni patologiche. Proviamo quindi a fornire una panoramica completa su questo frutto, per apprezzarne appieno i vantaggi ed evitare potenziali rischi.

Mirtillo: valori nutrizionali

Partiamo dai valori nutrizionali di questo frutto, prendendo in considerazione uno standard di 100 grammi di mirtilli neri. L’apporto calorico di questa quantità è di 25 calorie, formate dal 78% di carboidrati, 15% di proteine e 7% di lipidi. Nel particolare, 85 grammi su 100 sono fatti di acqua, poco più di 5 grammi di zuccheri solubili, poco più di 3 grammi di fibra e meno di 1 grammo di proteine.

Per quanto riguarda i valori relativi a vitamine e minerali, possiamo trovare in 100 grammi di questa varietà di mirtilli 15 milligrammi di vitamina C, A e K, una buona quantità di potassio, calcio, fosforo, sodio, manganese e rame. Inoltre, va sottolineato che i mirtilli sono ricchi di fitonutrienti.

Mirtillo: benefici e proprietà

Come abbiamo appena visto, i mirtilli sono dunque una buona fonte sostanze nutritive benefiche per la salute. Il mirtillo fa bene e può essere inserito anche in una dieta per dimagrire. Senza ovviamente eccedere. Ma quali sono i principali benefici di questa bacca per la nostra salute? Ne elenchiamo alcuni: