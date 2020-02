Protesi del ginocchio: così Rosa Knee Robot assiste i chirurghi

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita di richiesta di cura legata all’esecuzione di protesi di ginocchio.

L’ultima frontiera per questo tipo di interventi è la chirurgia robotica. Korian, Gruppo europeo leader nei servizi di assistenza e cura, presente in 3 regioni italiane con Case di Cura private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, ha recentemente introdotto in alcune sue strutture il Robot ROSA Knee.

Si tratta di un sistema dalla azienda Zimmer Biomet per supportare le operazioni chirurgiche al ginocchio,

consentendo il posizionamento ottimale della protesi totale.

Il sistema ROSA Knee è una piattaforma robotica ideata per supportare i chirurghi ortopedici durante le procedure di resezione ossea, nonché per consentire la valutazione dello stato dei tessuti molli, al fine di facilitare il posizionamento dell'impianto durante interventi di artroplastica totale del ginocchio. Il software di pianificazione chirurgica può essere utilizzato dal chirurgo prima dell’intervento per pianificare il posizionamento e la misura dell'impianto.



Il dispositivo è costituito da due unità, posizionate rispettivamente su ciascun lato del tavolo operatorio: un’unità robotica costituita da un braccio robotico compatto e un touchscreen; un’unità ottica e un touchscreen.

Il flusso di lavoro implementato nel sistema è simile a quello di un'artroplastica totale del ginocchio tradizionale. Pertanto, al momento dell’intervento chirurgico e in base al piano chirurgico, il robot assiste il

chirurgo in ogni step in sala operatoria.

“L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in medicina, e nella chirurgia in particolare, è una frontiera di grandissimo potenziale a cui il nostro Gruppo ha iniziato da tempo a guardare con interesse" - dichiara Aladar Bruno Ianes, Direttore Medico di Korian Italia.

“L’abilità del chirurgo - continua Ianes - resta la parte più importante del percorso operatorio, ma il supporto della robotica ci consente una personalizzazione degli interventi che rappresenta un indubbio

vantaggio nella cura dei nostri pazienti”.

Il progetto del ROSA Robot sarà anche oggetto di formazione da parte di Korian Akademy destinato, a

livello nazionale, a nuovi chirurghi ortopedici al fine di ottenere il brevetto di utilizzo del Robot.