Quali cibi bisogna evitare in caso di calcoli renali?

I calcoli renali, noti anche come calcolosi renale o litiasi renale, sono masse solide formate da cristalli che si sviluppano nei reni o nel tratto urinario.

Possono variare in dimensioni, forma e composizione, ma sono generalmente costituiti da minerali e sali presenti nelle urine, come il calcio, l’acido urico, l’ossalato di calcio o il fosfato di calcio.

La formazione dei calcoli renali può essere causata da diversi fattori, tra cui un’idratazione insufficiente, un’infezione del tratto urinario o problemi nella struttura o nelle funzioni renali. Un altro fattore è l’alimentazione. Una dieta ricca di sostanze che favoriscono la formazione dei calcoli è da monitorare e modificare per evitare un peggioramento delle proprie condizioni. Vediamo quindi quali sono i cibi da evitare e quelli consigliati in caso di calcoli renali.

Calcoli renali: l’alimentazione consigliata

Seguire una dieta specifica può aiutare a prevenire la comparsa dei calcoli renali, anche se si tratta di una condizione medica che può variare a seconda di fattori individuali, come il livello di idratazione e le condizioni di salute complessive.

Un fattore importante da considerare, anche per comprendere perché non esista una dieta specifica che possa essere adatta a tutti, è la composizione dei calcoli renali. Questi, infatti, possono essere classificati in diverse tipologie, a seconda della composizione chimica dei cristalli che li costituiscono, prevedendo quindi diete specifiche. Le calcolosi renali più comuni sono:

quelle di calcio, che si formano principalmente a causa dell’eccessiva presenza di calcio nelle urine e possono essere composti da calcio ossalato o calcio fosfato;

quelle di acido urico, che si formano a causa di alti livelli di acido urico nelle urine, il quale si accumula quando l’organismo metabolizza le purine presenti in alcuni alimenti;

quelle di struvite, spesso associate a infezioni del tratto urinario e composte principalmente da ammoniaca e magnesio;

quelle di cistina, molto rare, causate da un disturbo ereditario chiamato cistinuria.

La composizione dei calcoli renali può essere determinata mediante l'analisi chimica del calcolo stesso o attraverso l’analisi delle urine. Questa informazione è importante per determinare le cause sottostanti e sviluppare un piano di trattamento e prevenzione adeguato per evitare la formazione di ulteriori calcoli renali. E ovviamente anche per valutare l’adozione di una dieta per calcoli renali specifica.

Calcoli renali: cibi da evitare

In base a quanto appena detto, il primo passo da fare è consultare un medico o un dietista per ricevere indicazioni più precise e personalizzate in base alla situazione specifica, in quanto nessun tipo di calcolosi è da imputare solo a un’alimentazione scorretta.

In linea generale, in caso di calcoli renali o di una predisposizione genetica ad averli, è consigliabile evitare o limitare l’assunzione di alcuni cibi, qui di seguito ne elenchiamo alcuni: