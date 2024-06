Risonanza magnetica e Ai: Siemens Healthineers lancia un nuovo webinar

Siemens Healthineers lancia un nuovo webinar: "Intelligenza Artificiale in Risonanza Magnetica: applicazioni cliniche e impatto sulla produttività"

Un webinar interattivo di approfondimento dei principali aspetti tecnici e clinici relativi all’applicazione di algoritmi di ricostruzione di immagini di Risonanza Magnetica basati sull’Intelligenza Artificiale. È il webinar dal titolo "Intelligenza Artificiale in Risonanza Magnetica: applicazioni cliniche e impatto sulla produttività", organizzato da Siemens Healthineers, che si terrà il 17 giugno alle ore 17.00.

Si affronteranno temi legati all’Intelligenza Artificiale e al suo impatto sulle tempistiche di esame e nella qualità delle immagini; verranno, inoltre, presentati esempi di applicazione di imaging di Risonanza Magnetica in ambito Neuro, Body e Osteoarticolare.

Un’occasione per ascoltare le testimonianze e le best practice di due esperti del settore di Casa di Cura Giovanni XIII di Monastier (TV), il Dr. Mauro Gallo, Responsabile servizio di Radiologia, e il Dr. Pierluigi Zanatta, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Sarà possibile interagire in tempo reale con gli speaker, inoltrare domande e scaricare materiale di approfondimento.

Siemens Healthineers, azienda leader nel settore Healthcare con un ampio portfolio di soluzioni innovative, continua a investire nell’Intelligenza Artificiale, che sta modificando il processo di elaborazione degli esami e di diagnosi delle terapie, fornendo dati precisi, accurati e utili durante il processo decisionale ed essendo di importante supporto per i clinici a favore di un’assistenza sanitaria di qualità ed equa per tutti.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi al webinar " Intelligenza Artificiale in Risonanza Magnetica: applicazioni cliniche e impatto sulla produttività”, consultare il seguente sito: https://event.on24.com/wcc/r/4602175/1CDB5C3B755F06B81B0F2ACCC8118AB5