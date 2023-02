Salute, botox da venti anni sogno per la giovinezza

Salute, botulino o botox, il sogno di giovinezza per tante donne

Botulino o botox in spagnolo, è da vent’anni , da quando fu approvato, a far sognare donne di tutte le età desiderose di mantenersi giovani. Tra uso equilibrato ed eccessi smodati la tossina botulinica ha sicuramente provocato una rivoluzione nella medicina estetica. Prodotto utile a distendere e prevenire le rughe d'espressione. Il neuromodulatore ha avuto un coì grande successo da ottenere, così come il Rimmel o la Coca Cola, il nome del prodotto venduto. In molti paesi il Botulino è un prodotto ricercato da milioni di donne che cercano qualcosa di non invasivo per rallentare i segni della seniority. Il prodotto non solo leviga le rughe su fronte e occhi, ma aiuta a ridare luminosità al viso ed elasticità alla pelle. Inoltre è di valido aiuto per curare acne e cicatrici.

Salute, le nuove molecole botuliniche vicine al mercato

Per anni tre marchi : Merz Pharma, Allergan e Galderma. Ora, invece, tre giovani tossine botuliniche stanno cominciando ad entrare nel mercato con maggiore efficacia, sicurezza e durata. Letybo (Letybotulintoxin A) è stato presentato per ora in Spagna durante il II Congresso Iberoamericano e V della Società Portoghese di Medicina Estetica ed è già sul mercato. Coreano, prodotto dal laboratorio Croma-Pharma ed approvato in 26 paesi. Due i vantaggi più importanti: adatto a pazienti fino a 75 anni e con un effetto tra i quattro e sei mesi. Alluzience è la nuova opzione proposta da Galderma. Senza albumina umana né conservanti né lattosio né proteine ​​di origine animale, adatto a persone allergiche o intolleranti alle uova o al lattosio e anche ai vegani. Durata fino a sei mesi.

Salute, lunga durata e qualche dolore in più per l'infiltrazione

Daxxify (Daxinotulintocin A) infine, già approvato in America, dovrebbe arrivare a breve in Europa. La sua tecnologia Revance Therapeutics è stata approvata dalla FDA. Questo prodotto consente di evitare l'uso di proteine ​​dell'albumina umana o di qualsiasi altro prodotto animale. Questo peptide dura dai sei ai sette mesi, secondo il produttore. Tra le criticità dei nuovi botox il maggior dolore percepito durante l’infiltrazione. Ma per un po’ di giovinezza in più qualche piccolo sacrificio si puo’ fare. In ogni caso valgono sempre le due regole fondamentali: affidarsi nelle mani di medici professionisti e usare tanto, tanto equilibrio ,perché il botulino aiuta ma non fa i miracoli.