Salute, endometriosi una compagna scomoda per quasi 200 milioni di donne nel mondo

E’ una compagna per la vita, ma scomoda e invalidante per quasi 200 milioni di donne nel mondo, secondo i dati dell’OMS. E’ l’endometriosi, una patologia cronica in cui il tessuto endometriale si sviluppa al di fuori dell'utero. “Purtroppo la diagnosi è in media di sette anni, viene diagnosticata con ecografia o laparoscopia ma è difficile da scoprire all’inizio, poco visibile e poco riconosciuta ” spiegano gli esperti dell’Endometriosis and Endometrial Cancer Therapies Research Group. Caratteristica della patologia è che l'endometrio, il tessuto che riveste l'interno dell'utero, è posizionato in modo anomalo fuori della cavità uterina. La donna subisce cambiamenti mestruali nei punti in cui questo tessuto è inserito, con sanguinamenti ciclici senza che il sangue possa uscire. E cosa provoca ulteriormente questo problema? Crampi mestruali, sanguinamento eccessivo, dolori addominali, problemi ad avere figli e persino infertilità. Ed in alcuni casi dispareunia (rapporti sessuali dolorosi) e difficoltà ad urinare.

Salute, endometriosi, non si conosce il fattore scatenante

Ma la scienza ancora non è riuscita a capire quale sia il fattore scatenante. Questa compagna scomoda necessita di una cura ormonale a base di antiestrogeni che riducono i livelli di estradiolo. Ma gli effetti collaterali causano di sovente anche una pseudomenopausa con gli stessi sintomi della normale menopausa: vampate di calore, squilibri ormonali e inizio di osteoporosi. Cure ulteriori prevedono la chirurgia, gli antinfiammatori e gli analgesici oppioidi. Dopo la chirurgia conservativa (senza asportare l'utero) circa il 15% delle donne risentono della malattia un anno dopo. Il 50% dopo cinque anni, secondo un recente studio. proprio per questo la tendenza odierna è così di limitare gli interventi chirurgici a casi molto mirati e particolari. Purtroppo l’endometriosi è una compagna complicata e richiede molte regole di convivenza. Tra queste un sonno soddisfacente, esercizio fisico ma non eccessivo, uso regolare di farmaci e una dieta povera di estrogeni. Senza tralasciare fisioterapisti e psicologi. In ogni caso il 30% e il 35% delle donne con problemi di fertilità soffre di endometriosi.

Salute, importante nella patologia la diagnosi precoce

Uno degli obiettivi attuali degli esperti è così la diagnosi precoce perchè migliora la qualità della vita in quanto dolore e durata del problema saranno inferiori. La ricerca più innovativa fatta con le università europee si sta concentrando sulle adolescenti cercando inoltre di formare professionisti e ginecologi in grado di scoprire presto la malattia. Uno studio pubblicato su Nature Genetics ha permesso a questi scienziati di creare un "atlante delle cellule dell'endometriosi" con campioni di 21 pazienti nella speranza di comprendere meglio le origini, lo sviluppo e le cure più adeguate. Ma i tempi per contrastare questa patologia sembrano essere ancora abbastanza lunghi.