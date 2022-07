Salute, il magnesio nostro grande alleato contro caldo e spossatezza

Salute, il magnesio grande alleato contro caldo e spossatezza

Questo luglio ci sta regalando temperature record, giornate roventi, notti in bianco, cali di energia e indebolimento generale. Per riequilibrare la situazione, ed evitare che astenia e spossatezza abbiano la meglio o, peggio, siano causa di malori, si possono seguire alcune semplici regole. Innanzitutto è fondamentale mantenere una buona idratazione. Il nostro organismo utilizza fluidi, in sintesi il sudore, per raffreddare la temperatura. E’ importante infatti conoscere e assecondare i diversi modi con cui il nostro organismo reagisce al grande caldo. “La prima conseguenza- spiega la dottoressa Manuela Mapelli nutrizionista e Ambassador di Fileni- è sempre un aumento della sudorazione che porta alla perdita, insieme all’acqua, di elettroliti e minerali che vanno reintegrati al più presto. Il magnesio è un microelemento indispensabile alla funzionalità dell’organismo. Specie dopo una prolungata esposizione al caldo, dopo un intenso allenamento sportivo, o uno sforzo fisico, è praticamente obbligatorio bere tanto e spesso. Se questo processo di termoregolazione si interrompe a causa di una mancanza di traspirazione o di un’esposizione prolungata al calore, si possono avere disturbi che solitamente iniziano con crampi muscolari, ma che alla fine possono trasformarsi in sintomi quali estrema stanchezza, disorientamento mentale e svenimento.”

Salute, il magnesio è un macroelemento che deve sempre rimanere presente nel corpo

Il Magnesio è un macroelemento presente nel nostro organismo in quantità molto elevate. Mediamente un adulto ne contiene 24 grammi e la metà di questo è concentrato in primis nelle ossa, il restante nei muscoli e nel tessuto connettivo. “Oltre che parte integrante dell’organismo- prosegue la nutrizionista- il magnesio è indispensabile per la funzionalità di cuore e cervello e nelle reazioni chimiche tra le cellule. Si tratta di un minerale che viene largamente eliminato con abbondante sudorazione e, per questo, si deve farne perché è un’importante fonte energetica.

Si tratta di un sale minerale molto rilevante per potenziare la memoria e la concentrazione e per sostenere le funzioni cerebrali oltre che la regolazione del tono dell’umore. E’ responsabile della contrazione dei muscoli, quindi partecipa alla regolazione del battito cardiaco e regola la pressione sanguigna, è anche un alleato prezioso della regolarità intestinale. Interviene nel metabolismo dei carboidrati e dei grassi e poi del corretto metabolismo e dell’insulina.”

Salute, una sana alimentazione è fonte di magnesio

“Nella maggior parte dei casi la carenza di magnesio- spiega la dottoressa Mapelli- è dovuta dunque a due fattori correlati: uno scarso apporto attraverso la dieta e una maggior richiesta da parte dell’organismo.Naturalmente una sana alimentazione è la prima fonte naturale di magnesio per il nostro organismo. E quali sono gli alimenti ricchi di magnesio? “Sono una significativa fonte di magnesio la frutta secca ed oleosa come noci, mandorle, nocciole, che si possono mangiare a colazione o come spuntino ( la quantità deve essere pari e non superiore a 30 grammi al giorno). Il cacao è una fonte ricca di magnesio. Meglio il cioccolato fondente all’80 per cento da utilizzare come “spezzafame” al pomeriggio. Lo sono anche i cereali come il miglio (privo di glutine e la crusca di frumento) e poi i legumi come i fagioli, fave e piselli, e tra gli ortaggi spiccano i carciofi, la rucola ed il songino. Nel pesce ad essere ricchi di magnesio sono i gamberi e tra le carni la bresaola. La frutta che contiene maggiori quantità di magnesio è rappresentata da fichi d’india e banane.”

Salute, in estate un aiuto anche dagli integratori

“Come abbiamo specificato, in determinati periodi dell’anno, come l’estate, aumenta la richiesta da parte dell’organismo. E' quindi consigliabile ricorrere a qualche aiuto esterno. Gli integratori sono utili soprattutto quando compare la sintomatologia di cui sopra, quando in estate aumenta la sudorazione, e quando si pratica intensa attività fisica, ma anche in particolari periodi dell’anno: in gravidanza o menopausa quando l’organismo va incontro a demineralizzazione ossea, è un tipo di integrazione da portare con sé costantemente. Io consiglio di utilizzare il magnesio in forma citrato- prosegue Manuela Mapelli- quindi addizionato di vitamina C, perché potenzia l’attività del magnesio ed il suo miglior assorbimento. La combinazione con la vitamina C potenzia l’azione detossinante e quindi contrasta l’accumulo di radicali liberi che rallentano le funzioni degli organi e del metabolismo. In estate è bene abbinare al magnesio anche il potassio per contrastare spossatezza, astenia e debolezza muscolare.