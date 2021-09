Stress da rientro al lavoro: 5 mosse per ritrovare la serenità

Stress da rientro al lavoro: ecco come evitare di soffrire a livello fisico e mentale per la fine delle vacanze con rimedi pratici

Tornare dalle vacanze può rivelarsi un vero e proprio trauma e infatti moltissimi italiani soffrono del cosiddetto stress da rientro al lavoro. L'Istat ha stimato che il 35% della popolazione sperimenta difficoltà a rientrare in ufficio e a riprendere la routine quotidiana, in particolare nella fascia tra 25 e 45 anni. In alcuni casi non si parla solo di un malessere ma di una vera e propria patologia che ha anche sintomi fisici come mal di testa, dolori muscolari, spossatezza e difficoltà a dormire. A livello mentale, invece, lo stress da rietro al lavoro si manifesta anche con scarsa concentrazione e a programmare i propri impegni, agitazione, ansia e irritabilità.

Stress da rientro al lavoro: 5 mosse per ritrovare serenità

Esistono diversi modi e rimedi pratici per combattere lo stress da rientro al lavoro. “Dal punto di vista psicanalitico, con il rientro dalle ferie il principio del piacere si scontra con il principio di realtà che subentra con il ritorno alla vita quotidiana: sappiamo bene che la vita non può essere un’eterna vacanza, ma il contrasto tra la vacanza appena finita e il quotidiano ci fa sentire ancora di più il peso della frustrazione. Quest’anno, tra l’altro, ancora in clima da pandemia, il rientro sul luogo di lavoro rappresenta un fattore di stress, non solo per la difficoltà di adattamento alla routine ma anche per la preoccupazione per la propria salute, e magari per la fine del periodo di smart working”, afferma Paola Arangio, psicologa e psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Psicodinamica.

Per curararsi dallo stress da rientro al lavoro si possono quindi seguire 5 consigli: