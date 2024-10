TikTok sa di creare danni alla salute: la conferma da alcune conversazioni con un tribunale diffuse per errore

TikTok è a conoscenza di quali problemi di salute possa causare. La verità emerge da alcune conversazioni diffuse per errore da un tribunale

TikTok è oggi tra i social network preferiti tra i giovani ma come altre piattaforme dello stesso tipo va usato con parsimonia in quanto può creare dipendenza e problemi a livello psicologico. Pare che la stessa azienda cinese sia a conoscenza dei pericoli per la salute che potrebbe causare e questa consapevolezza nasce da alcuni studi da lei stessa condotti sul tema. La verità è emersa da alcune conversazioni che per sbaglio sono state pubblicate da un tribunale del Kentucky secondo quanto riporta il sito online Player.it

Nel dettaglio TikTok con le sue ricerche interne ha verificato che l'utilizzo prolungato dell'app può provocare una diminuzione delle capacità cognitive, un aumento esponenziale dei livelli di ansia, difficoltà a dormire e l'incapacità di sostenere conversazioni prolungante su argomenti complessi. Il social network poi lavora per fornire contenuti sempre più mirati al fine di creare il desiderio di rimanere il più possibile sulla piattaforma. La situazione risulta particolarmente grave considerando che sono soprattutto i giovanissimi a utilizzare TikTok.