Tumori, una nuova arma per combattere la metastasi

Tumori, una nuova strada per combattere la metastasi

Ogni giorno è, per la scienza che lotta contro il male del secolo, il cancro, un piccolo passo avanti, una meta raggiunta. In questa direzione fanno ben sperare gli studi pubblicati sulla prestigiosa Nature di un team internazionale guidato dal biologo Eduard Batlle, a proposito della metastasi. Una scoperta che potrebbe cambiare il trattamento della malattia. La metastasi, cioè la diffusione di un tumore ad altri organi del corpo, rappresenta probabilmente il peggior killer dell’uomo. Il 90% dei decessi per cancro, infatti, è causato dalla diffusione letale delle cellule tumorali in altri organi. Il team, ha osservato il viaggio delle cellule maligne rilasciate dal cancro del colon. Si muovono attraverso il sangue e invadono il fegato. Il cancro del colon, dopo quello del polmone, è il secondo tumore più mortale del pianeta, è responsabile di un milione di decessi all'anno.

Tumori, scoperto il viaggio delle cellule maligne

Questa scoperta è stata resa possibile grazie ad un nuovo approccio scientifico. “ Le cellule maligne-conferma Batlle- erano fino ad ora invisibili, con strumenti tradizionali. Il nuovo metodo è stato in grado di catturare, grazie a un poro microscopico, minuscole metastasi, di sole tre o quattro cellule, per studiarle. Stiamo studiando se questo tipo di cellula esiste anche in altri tumori. In effetti, queste cellule hanno somiglianze genetiche con quelle del cancro del pancreas più aggressivo. Queste cellule rimangono nascoste in altri organi, come il fegato o il polmone, e generano questi tumori secondari fatali. Il trattamento abituale per il cancro del colon e del retto passa attraverso la rimozione dell'area interessata e, successivamente, si usa la chemioterapia per prevenire le recidive. Purtroppo però il 35% dei pazienti con tumore apparentemente localizzato sviluppa metastasi negli anni successivi, con un tasso di letalità superiore all'85%.

Tumori, la diagnosi di cancro non più una condanna a morte

In generale però la diagnosi di cancro, nella maggior parte dei casi, non è più una condanna a morte. Più della metà dei pazienti sopravvive. E per alcuni tumori, come leucemie, linfomi e mielomi, l’immunoterapia se fatta al momento giusto, riesce a fare “miracoli”. Ma nel tumore primario, nel colon, purtroppo si forma un vero microambiente con vasi sanguigni e materiale cellulare fibroso, che protegge le cellule tumorali dalle difese dell'organismo. “Le cellule con un'alta probabilità di ricaduta, invece, arrivano nude nel fegato o nei polmoni, non hanno ancora il loro microambiente tumorale. C'è una finestra di opportunità per loro di essere riconosciuti dal sistema immunitario” conferma lo scienziato. Nei topi con tumori localizzati, gli scienziati hanno iniettato l'immunoterapia standard per ripulire le cellule tumorali distaccate residue, quindi hanno rimosso il tumore primario. Questi topi, dopo l'intervento chirurgico sono guariti. Ora manca da scoprire la reale efficacia di questo nuovo approccio nell’uomo. E una sperimentazione clinica in questo senso è già stato avviata dall’ oncologa Myriam Chalabi al Netherlands Cancer Institute. Il suo esperimento utilizza un cocktail di farmaci, tra cui il nivolumab, un farmaco che allenta i freni naturali sulle difese dell'organismo e induce il sistema immunitario ad attaccare ferocemente le cellule tumorali. Il padre di nivolumab, il ricercatore giapponese Tasuku Honjo, ha vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 2018 ha detto che, entro il 2050, il cancro potrebbe essere una malattia cronica, non più letale nella stragrande maggioranza dei casi. Anche Batlle è ottimista. "Circa mezzo milione di pazienti affetti da cancro al colon all'anno potrebbero essere trattati con una terapia che prevenga le ricadute". Il team ha identificato 99 geni che vengono attivati ​​in pazienti che hanno un rischio fino a cinque volte maggiore di recidiva dopo il trattamento chirurgico e chemioterapico. Quei 99 geni si scatenano nelle cellule ad alta recidiva, che risiedono alla periferia del tumore primario fino a quando non si staccano e formano piccoli gruppi che colonizzano il fegato o il polmone attraverso il sangue. I ricercatori ritengono che la loro scoperta potrebbe anche servire a identificare i pazienti con un rischio maggiore di metastasi. Un nuovo tassello nella battaglia del secolo.