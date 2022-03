Yovis: la campagna fingerprint batterico vince ai Life Science Excellence Awds

La campagna FINGERPRINT BATTERICO, sviluppata sul brand Yovis da Chiara Francini con il supporto Dell’agenzia Different, vince la categoria BEST CONSUMER HEALTH PROJECT ai Life Science Excellence Awards il premio promosso da SICS – Quotidiano Sanità.

Sul palco anche Alfathon che si aggiudica il Best PR Communication project e A_MAB tra i top 10 Best HR Project of the Year.

Si è conclusa così la serata della terza edizione dei Life Science Excellence Awards, insieme ad altri premi e al commosso riconoscimento consegnato a FOFI, FNOPI e FNOMCeO per gli operatori sanitari impegnati durante la pandemia.

La giuria, composta da personalità di rilievo del mondo della scienza, della comunicazione e dell’innovazione, ha scelto fra oltre 480 candidati, i TOP 10 e i TOP 20 nelle 14 categorie in gara che insigniti della certificazione “Excellence in Life Science”. Tra questi tre progetti di Alfasigma, due dei quali si aggiudicano anche il titolo Best project: Yovis Fingerprint Batterico e Alfathon.

Un lavoro di valutazione durato diversi mesi per valutare non solo i farmaci e i medical device più innovativi ma anche i migliori progetti realizzati da chi lavora nelle Life Science con l’obiettivo di innovare anche in ambiti come la corporate social responsibility, le risorse umane, la ricerca e il market access. Ma anche sui patient support program così come nella comunicazione, nella advocacy o nella formazione senza dimenticare i progetti di digital, marketing e gli eventi.